原标题：叙利亚拒绝美国和土耳其在叙北部建立“安全区”

新华社大马士革8月8日电 叙利亚外交部8日发表声明，拒绝美国和土耳其在叙北部建立“安全区”，称此举侵犯了叙利亚主权和领土完整。

据叙利亚通讯社报道，声明说，叙利亚坚决反对美国和土耳其宣布的建立所谓“安全区”的决定，此举不仅侵犯了叙利亚主权和领土完整，也公然违反了国际法和《联合国宪章》的原则。

声明说，这一协议暴露了美国和土耳其在“侵略叙利亚方面的伙伴关系”，叙外交部呼吁国际社会和联合国对此予以谴责。

土耳其国防部7日发表声明说，土耳其与美国军事谈判代表团当天就在叙北部建立“安全区”达成一致。土美两国将尽快建立一个联合行动中心，以协调和处理在叙北部建立“安全区”事宜。声明称，该“安全区”将成为一条“和平走廊”。

叙利亚政府一直认为美国和土耳其在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，并对此表示谴责。

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