原标题：马来西亚官员表示将加强“一带一路”相关合作

新华社吉隆坡8月8日电（记者林昊 王大玮）由马来西亚-中国商务理事会主办的2019马来西亚-中国“一带一路”经济合作论坛8日在吉隆坡举行。马方官员在会上表示，马来西亚将继续加强与中方在“一带一路”建设方面的相关合作。

马来西亚财政部长林冠英在论坛开幕式上表示，马来西亚是“一带一路”倡议的受益者，期待“一带一路”建设促进亚洲的可持续发展，使该地区更紧密地结合起来，实现共赢。

他说，本次马中“一带一路”经济合作论坛旨在增进两国的经贸合作和人员往来。中国来马游客持续增长，中国是马来西亚最大的贸易伙伴。

林冠英表示，为了更好地服务来马投资的中国企业，马方决定成立一个特别委员会，让中企来马投资更加顺畅高效。

马来西亚对华特使、马中商务理事会主席陈国伟说，马来西亚积极参与“一带一路”建设是为了与国际接轨，培养更多具有国际视野的新一代青年，期待马中两国在“一带一路”倡议的不断落实中取长补短、携手发展。

本次论坛吸引了中马两国政商界代表数百人出席。论坛期间，两国专家学者分别从投资、农业、文化、旅游、电子商务、科技等领域共同探讨两国合作前景和历史新机遇。

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