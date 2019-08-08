美国务卿称期待美朝在未来数周重启磋商

新华社华盛顿8月7日电（记者刘晨 刘品然）美国国务卿蓬佩奥7日表示，美方当前对朝鲜政策不变，期待能在未来数周内重启与朝方的对话磋商。
当天，蓬佩奥在国务院与到访的新任英国外交大臣多米尼克·拉布共同会见记者时表示，美方关注朝鲜近期举动。他同时指出，自特朗普政府与朝方接触以来，朝鲜不曾进行核试验或试射远程导弹，“这都是好事”，目前双方应注重落实美朝领导人去年新加坡会晤取得的成果。
据韩国军方消息，朝鲜在过去两周内4次试射短程弹道导弹。美国国防部长马克·埃斯珀6日表示，对于朝鲜的做法美方不会“反应过度”，双方对话大门依旧敞开。美国总统特朗普2日表示，朝鲜日前试射短程导弹并不违反美朝领导人此前的共识。
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