原标题：乌克兰总统呼吁普京向乌东部民间武装施加影响

新华社北京8月7日电 综合新华社驻基辅、莫斯科记者报道：乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京7日通电话，讨论乌东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）问题。泽连斯基呼吁普京向乌东部民间武装施加影响。

泽连斯基当天召开新闻发布会说，他当天同普京通电话时呼吁俄方对乌东部顿巴斯地区民间武装施加积极影响，促使民间武装停止向乌政府军控制区射击。泽连斯基：“我今晨同俄总统就这一事件进行了紧急通话，我指出这种情况不利于使冲突双方向和平方向靠拢，我非常希望他对民间武装施加影响，制止杀害我方人员的行动。”

泽连斯基表示希望尽快举行诺曼底四方（法国、德国、俄罗斯、乌克兰）领导人会晤，以推动顿巴斯问题和平解决。他说，同普京通话后，他将尽快同法国总统马克龙、德国总理默克尔通话商讨此事。泽连斯基说，他在同普京的通话中还提到了人质交换问题。

此外，俄罗斯克里姆林宫网站当天发表声明说，普京当天应邀与泽连斯基通电话，就乌克兰顿巴斯地区问题进行磋商。普京强调要严格遵守7月21日开始实行的停火模式协议，并严格遵守停火分界线。

声明说，普京强调，乌军方今后应停止对顿巴斯地区居民点进行攻击，避免由此造成的平民伤亡。普京说，当前重要任务是落实明斯克协议，包括有关给予顿涅茨克和卢甘斯克地区特殊地位的条款。此外，还有必要推进包括乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）框架在内的建设性对话。声明说，双方表示愿就释放扣押人员展开工作，双方还就“诺曼底模式”协作前景进行了讨论。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

今年7月17日，欧安组织特别代表萨伊迪克宣布，乌克兰问题三方联络小组达成协议，决定从7月21日起在顿巴斯地区实行“收粮季停火”。然而，本月6日，顿巴斯地区民间武装向乌政府军控制的帕夫洛波尔地区进行射击，造成4名乌军士兵死亡，为地区局势企稳前景蒙上阴影。（参与记者：陈俊锋、李奥）

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