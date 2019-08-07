原标题：丹麦一税务局大楼遭炸弹袭击 无人伤亡

新华社哥本哈根8月7日电（记者林晶）丹麦首都哥本哈根北部一税务局办公楼外6日晚间发生爆炸事件，造成大楼外立面玻璃碎裂，大楼入口损毁严重，但未造成人员伤亡。

哥本哈根警察局长约尔根·斯科夫7日在新闻发布会上说，警局6日晚10时16分接到报警电话后赶往现场，随即临时封锁了附近道路。爆炸发生时楼内有两名清洁人员，他们并未在爆炸中受伤。

斯科夫说这是一起蓄意破坏事件，目前动机不明。发生爆炸的税务局办公楼正对主要交通枢纽北港火车站，警察局已在火车站设立了临时警站，以便附近居民提供线索。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森7日在办公室召开新闻发布会，称爆炸是一起绝不能接受的暴力事件，是对首都安全的挑衅，政府将加强安保措施，并严惩罪犯。

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