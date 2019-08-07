塔中智能制造创新实验室在杜尚别揭牌成立

新华网杜尚别8月7日电（张继业）由塔吉克斯坦技术大学、中国科学院广州电子技术研究所、北京大学考古文博学院牵头成立的塔中智能制造创新实验室6日在塔首都杜尚别举行揭牌仪式。

塔中智能制造创新实验室以促进3D打印技术在塔的应用、研究与发展为目标，计划在未来3年内通过共建3D考古实践基地等方式，向塔青少年科普人工智能与增强现实技术的相关知识，同塔科研人员开展3D考古交流活动。

塔吉克斯坦技术大学校长奥季纳佐达致辞称，此次揭牌拉开塔技术大学同中国科研机构深度合作的序幕，塔方珍视同中方共建实验室的机会，将致力于联合培养前沿领域的创新型人才，为塔吉克斯坦发展提供智力驱动。

中国科普作家协会、广东省3D打印产业技术创新联盟、塔吉克斯坦中塔文化产业发展交流中心等机构参与合作并派代表出席揭牌仪式。

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