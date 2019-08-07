“一带一路·民意相通”少儿合唱音乐会在波黑举行

新华社萨拉热窝8月6日电（记者张修智）由中国无锡市少年宫合唱团带来的“一带一路·民意相通”少儿合唱音乐会6日晚在波黑首都萨拉热窝青年宫举行，在两国民众间搭建起一座民意相通的桥梁。

在两个小时的演出里，合唱团的孩子们带来18首中外歌曲，《敕勒川》《好花红》《在水一方》等中国歌曲赢得观众热烈掌声，欧洲听众较熟悉的《You Raise Me Up》引发观众忘情和唱。合唱团最后加唱了前南斯拉夫著名电影《桥》的插曲《啊，朋友再见》，掀起当晚演出的高潮。

中国驻波黑大使季平在演出前致辞时说，“一带一路”倡议有助于促进民心相通。为此，中波两国除了发展经贸关系外，还要加强人文交流，加强青少年之间交流更具意义。

萨拉热窝州州长福尔托接受记者采访时说，一个月前他刚刚到过中国，中国的发展令他震撼，希望波中两国关系能不断提升。

无锡市少年宫合唱团指挥王伟澍告诉记者，合唱团最小的团员上小学五年级，演出前一天合唱团才到萨拉热窝，虽然时差还没有完全倒过来就登台演唱，但孩子们的表现可以打95分。

“孩子们的表演非常专业。我们很享受。”与母亲一起来欣赏演出的斯利尼奇对合唱团的表现赞叹不已。满头银发的达里娅正在萨拉热窝大学孔子学院学习汉语，她用汉语告诉记者，孩子们的演出非常成功，坚定了她明年到中国去实地感受中国文化的想法。

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