德国6月工业订单增幅超预期

新华社柏林8月6日电（记者朱晟）德国联邦经济和能源部6日公布的联邦统计局数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国今年6月工业新订单环比增加2.5%，超出市场预期。

数据显示，当月德国国内新订单环比减少1.0%，国外新订单环比增加5.0%。其中，来自欧元区的新订单环比减少0.6%，来自欧元区以外国家和地区的新订单环比增加8.6%。

另据德国联邦统计局当天公布的5月工业订单数据终值，该月新订单环比降幅由2.2%调整为2.0%。

德国联邦经济和能源部在一份声明中表示，今年第一季度，德国工业订单环比减少4.2%，第二季度环比减少1.0%。尽管第二季度下滑趋势环比放缓，但仍不能说明德国工业此前持续的低迷已经到了转折点。

德国联邦统计局此前公布的数据显示，2019年第一季度德国国内生产总值环比仅增长0.4%。

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