新华国际时评：美乱打汇率牌危险且不负责任

新华社华盛顿8月5日电题：美乱打汇率牌危险且不负责任

新华社记者高攀 熊茂伶

罔顾经济常识和国际机构客观评估，美国财政部5日宣布将中国列为“汇率操纵国”。这一单边主义和保护主义行为甚至不符合美财政部自己的所谓“汇率操纵国”的量化标准，不仅给中美经贸关系发展增添了新的障碍，也给全球经济蒙上了“汇率战”的阴影，恐引发金融市场动荡，并阻碍国际贸易和全球经济复苏。

从经济常识来讲，美方指责中国“操纵汇率”的说辞无理无据，根本站不住脚。受贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元汇率近日有所下跌并“破七”，但这是市场力量作用的结果，符合客观经济规律，并非中国政府刻意干预。

中国人民银行行长易纲日前表示，中国会恪守历次二十国集团领导人峰会关于汇率问题的承诺精神，坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。

从经常账户顺差和外汇市场干预来看，中国也不满足“操纵汇率”的标准。曾在美国财政部工作数十年的马克·索贝尔指出，目前中国经常账户趋于平衡，也未干预外汇市场，根据美国财政部汇率政策报告的标准，中国甚至都未达到“操纵汇率”的条件。

从反映对外贸易权重的一篮子货币来看，今年以来人民币对一篮子货币走强，中国外汇交易中心人民币汇率指数上升了0.3%，这表明中国并未通过汇率贬值获取不公平贸易优势。

作为全球最重要的多边金融机构，国际货币基金组织（IMF）就人民币汇率作出的客观评判更具权威性。早在2015年5月，IMF就得出人民币币值不再被低估的结论。在今年刚刚结束的IMF对中国的第四条款磋商中，IMF重申人民币汇率大体符合基本面。

事实上，自特朗普政府上任以来，美国财政部连续向国会提交的五份半年度汇率政策报告都未将中国列入“汇率操纵国”。按计划，美国财政部将于10月发布下一份汇率政策报告，特朗普政府此时却打破既定政策流程，提前给中国贴上“汇率操纵国”的标签，显然出于政治考量，而非基于客观事实。

特朗普政府一边无端指责人民币贬值，一边却要求美联储降息并有意让美元汇率走软，按照美方逻辑，这显然有“操纵汇率”之嫌。这种单边主义和双重标准的做法破坏了全球关于汇率问题的多边共识，会对国际货币体系的稳定运行产生严重负面影响。

太平洋投资管理公司指出，特朗普总统对主要贸易伙伴汇率政策的批评增加了美国干预汇市压低美元的可能性，不排除全球爆发汇率战的风险。令人担忧的是，特朗普政府挑起的贸易战已扰乱全球供应链，导致全球经济增长放缓和股市大幅下挫。

前美国财政部长萨默斯警告，当前全球可能正处于2009年金融危机以来最危险的金融时刻。华尔街投行摩根士丹利也警告，如果中美贸易战继续升级，未来9个月全球经济有陷入衰退的风险。

作为全球最大经济体和主要储备货币发行国，美国应承担其维护国际金融和货币体系稳定的全球责任，巩固全球经济来之不易的复苏势头，避免成为引发全球金融动荡和经济下行的新根源。全球经济不需要也无力承受一场新的汇率战。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)