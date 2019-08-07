伊拉克发生两起路边炸弹袭击致2死5伤

新华社巴格达8月6日电（记者张淼）伊拉克警方官员6日说，伊拉克首都巴格达和东部迪亚拉省当天分别发生一起路边炸弹袭击事件，造成政府军和民兵武装2人死亡、5人受伤。

巴格达警方官员伊赫桑·穆罕默德对新华社记者表示，伊拉克政府军一个巡逻队当天在巴格达西南部一处路段巡逻时遭到路边炸弹袭击，爆炸摧毁了军方巡逻车，造成1名军官死亡，另有4名士兵受伤。

此外，迪亚拉省警方官员阿拉·萨阿迪对记者表示，一枚疑似由极端组织“伊斯兰国”武装分子安置的路边炸弹当天在该省哈奈根镇被引爆，造成什叶派民兵武装1人死亡、1人受伤。伊拉克安全部队随后在这一地区实施搜捕行动。

目前尚无任何组织宣称制造了这两起袭击事件。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子伺机发动袭击。

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