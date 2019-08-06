美国冻结委政府在美资产　进一步升级对马杜罗压力

新华社华盛顿8月5日电（记者刘晨 刘品然）美国总统特朗普5日签署行政令，冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产。此举标志着美国已经升级对马杜罗政府的经济和外交压力。

根据这份5日起生效的行政令，美国冻结委内瑞拉政府在美国境内全部资产，这些资产不得以转让、支付、出口、撤销或其他方式处理。此外，为马杜罗政府做事的委内瑞拉公民或将被禁止入境美国。

舆论认为，冻结委内瑞拉政府在美全部资产，是美国政府对马杜罗政府迄今采取的最严厉的打压举措，不仅禁止美国企业或公民与委政府往来，也为后续制裁相关外国企业或公民打下伏笔。

7月25日，美国财政部宣布对与委内瑞拉总统马杜罗有关的5名委内瑞拉公民、5名哥伦比亚公民以及13个实体实施制裁。

今年1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自己为“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫马杜罗下台，美方不断以经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段施压。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)