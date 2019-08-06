安理会支持呼吁利比亚在宰牲节期间停火

新华社联合国8月5日电（记者徐晓蕾）联合国安理会5日发表媒体声明，对敦促利比亚冲突方在即将到来的宰牲节期间停火的呼吁表示支持。

7月29日，联合国秘书长利比亚问题特别代表萨拉姆在安理会提出了结束利比亚冲突的行动方案。方案内容包括冲突方在宰牲节期间实现停火以及就消除敌意和武器禁运问题举行高级别国际会议等。

安理会在媒体声明中欢迎和支持萨拉姆发出的呼吁。声明说，利比亚冲突方应采取建立信任的措施，并尽早回归联合国调解的政治进程。“利比亚的持久和平与稳定，包括日益恶化的人道主义危机的终结，只有通过政治解决才能实现。”

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

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