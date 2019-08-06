央媒五文深夜连发至清晨，违背共识农产品采购难再续

这是一场从午夜到清晨的战斗。8月5日午夜时分，中国相关企业暂停新的美国农产品采购的消息传出。清晨，五文连发明确正告美方：中美经贸摩擦正在因美方的逆动而升级，中方一贯坚持的立场就是“不愿打，不怕打，必要时不得不打”。

人民日报发表署名文章《不能没有的公平》指出，中国相关企业暂停新的美国农产品采购的消息，毫不令人意外！

美方突然升级贸易摩擦，除了产生举世惊诧的吸引眼球的收获之外，只能落得下“失去”二字——尽失了信誉颜面，蒙受了经济损失。

别忘了，中国是美国农产品的买家，是客户。待“客”有道，才能有买卖，才能做交易。中国采购美国农产品的实际行动，对于美国农业来说简直就是“及时雨”，在美国贸易政策阴霾下艰难度日的美国农民好不容易终于有了盼头。但是，美国一些人又用关税大棒瞬间打碎了美国农民的机遇之窗。

新华社发出评论文章《言而无信害人害己 中企暂停农产品采购责任在美方》，文章说，在中方一直以实际行动落实两国元首大阪会晤共识、积极采购美国农产品的背景下，造成这一令人遗憾的结果，责任完全在美方，也充分证明贸易战是把“双刃剑”，美方屡屡出尔反尔、言而无信，终将害人害己。

总台国际锐评《农产品贸易受阻 责任完全在美方》强调，这是中方对美方再次挥舞关税大棒采取的必要措施，具有合理性与正当性。美方一些人若真为美国农民利益考虑，就应认清大势，听一听美国农民的呼声，算一算自身利益得失，回到落实中美两国元首大阪会晤共识的正确轨道上来，同中方相向而行，为两国农业领域合作创造必要条件。

光明日报今天在评论版头条发表复旦大学国际关系与公共事务学院研究员沈逸的分析文章《中方暂停采购农产品 精准理性回击美加税威胁》：面对不负责任出牌的美方一些人，中方仍坚持精准理性回应，维护中美经贸关系健康发展以及全球经济大局的用心可谓良苦，这是负责任大国应有的态度和担当。文章从三个层面进行详细解读：鼓励合作，反击胁迫，是中美经贸关系良性发展的必然选择；对等尊严，有理有利有节，是中方对待中美经贸关系的基本态度；审慎精准，进退有据，是中方对待当下中美经贸摩擦的战略选择。

环球时报发表《社评：美方妄加关税，中方反制自然不缺席》：中国希望同美方达成贸易协议，这不是怯懦，而是用维系合作保护人民福祉的善意和责任感。与此同时，每次华盛顿举起关税大棒，中方都会奋起反制，这已经没有悬念。中方做事有理有力有节，在这种情况下暂停采购美国农产品就是中国采取针锋相对行动的标准版。

文章提出了两个问题，美方确实需要好好反思一下：

中美经贸合作形成那么大的规模，说它们是美国吃亏的过程，之前的美国政府傻，难道美国的进出口商们也都傻吗？

就农产品来说，本来美国农场主有充裕生产能力，中国又愿意购买，美国的大量土地得以充分利用，但现在搞成如此局面，难道不是美国政府错误的对华经贸政策所致吗？（记者 方晓）

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