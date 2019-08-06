美国总统发声谴责种族主义

新华社华盛顿8月5日电（记者刘阳 徐剑梅）在国内接连发生大规模枪击案后，美国总统特朗普5日发表演讲，谴责种族主义和白人至上主义。

特朗普当天在白宫表示，为预防未来可能的暴力袭击，政府需要尽早发现暴力苗头，减少美化暴力的文化产品，加强对精神存在问题人群的识别，并及时取缔对社会存在威胁人群的拥枪权。

特朗普说，他已经要求司法部向国会提出立法建议，对那些实施仇恨犯罪以及大规模袭击的罪犯以最快的速度执行死刑。

特朗普的演讲是回应过去两天美国国内连续发生的大规模枪击事件。3日，得克萨斯州埃尔帕索市一家超市发生枪击事件，导致22人死亡，20多人受伤；4日凌晨，俄亥俄州代顿市一家酒吧外发生枪击事件，导致9人死亡，27人受伤。

警方经调查发现，埃尔帕索枪击案中的枪手曾在网络上发布仇恨墨西哥移民的言论，因此认为此次袭击或与种族主义有关。

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