没有基础和条件，暂停的也许将不只是赴台个人游

【两岸快评第118期】

中国人民解放军建军92周年的前一天，文化和旅游部官网上一则不到一百字的公告在台湾岛内引发震动：鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。

建军节当天，国台办发言人马晓光应询表示：民进党当局不断推进“台独”活动，不断煽动对大陆敌意，挑动两岸对立，严重破坏了大陆居民赴台个人游试点的基础和条件。这句话，算是对公告中引发热议的“鉴于当前两岸关系”几个字，进行了官方解释。

暂停大陆居民赴台个人游试点的消息，还伴随着国务委员兼国防部长魏凤和在庆祝建军92周年招待会上“任何分裂中国的企图都不可能得逞，任何对中国军队决心意志的低估都极其危险”的讲话，再加上《解放军报》的一篇重磅文章《实现祖国完全统一是不可阻挡的历史大势》，文中“当前反分裂斗争形势更加严峻，中国军队将不惜一切代价坚决捍卫祖国统一”“我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力和‘台独’分裂分子，绝非针对台湾同胞”等内容……这一连串的言论与事件的背后有何深意？自然更加吸人眼球。

就如高雄市长韩国瑜在新闻稿里所说，“台湾人民并不等于民进党”。这话的确没错，大陆就是因为一直以台湾人民为重，才始终未曾放弃哪怕只有一点点希望的“和平统一”的努力。但是这样的良苦用心，却不断地被“台独”势力利用，他们认为大陆一定会“投鼠忌器”，一定会因为不忍伤害台湾人民而不会使用武力。这么多年我们早就看透，“台独”势力正是利用了大陆不愿放弃“和平统一”的心理，才会一而再、再而三地在两岸间、国际间制造事端，胡作非为、气焰嚣张，如果大陆再对他们容忍下去，才是对台湾人民的不负责任，才是对整个中华民族的不负责任！

马晓光的回应说得清楚明白，2011年启动的大陆居民赴台个人游试点工作，是在两岸关系和平发展的大背景下实施的积极举措，其多年来对台湾旅游及相关产业发展产生了积极的促进作用，但如今，因为民进党当局的单方面恶行，已经让这项举措的基础和条件不复存在。况且，台湾每到选举，民进党就会操控岛内社会的“反中”氛围一再升级，那些赴台的大陆游客的安全也很难保证。就如台湾学者游梓翔批评民进党当局时说的那样：“两岸一家亲”你们不要，非要制造“两岸一家仇”，庶民百姓的正常交流想要不受波及，可能吗？

民进党当局上台3年多，在与台湾主流民意作对、损害台湾民众利益福祉的路上越行越远。有台媒已经预估，最严重今年下半年将减少70万人次大陆旅客，将造成台湾观光业者高达7.7亿美元的巨额损失。这样的后果，均由民进党当局一手造成。但是，很多“台独”政客在看到暂停赴台个人游公告后的第一反应，不是业者将受多大损失，而是“这会对明年选举带来什么影响”？

拜托！大陆真的没空理会你们的选举好吗！当前两岸关系的主动权，早已牢牢地掌握在了大陆的手中。我们在乎的是两岸民众的福祉，在乎的是中华民族复兴的大业，而且这些“在乎”，也都是台湾主流民意在乎的事情。无论台湾明年选出来的领导人是蓝的、绿的还是白的，如果都跟现在这些正在台上胡作非为的“台独”分子一样，只顾一党之私、一己之利，那这个人是谁，对于普通民众来说，有差别吗？

中国人民解放军的名字至今未改，就是因为中国还有一个叫“台湾”的地方没有得到解放。民进党执政3年多，令两岸和平发展的共同政治基础荡然无存，两岸关系日益紧张，是“台独”势力一手造成的，却不该是身为台湾民众“父母官”的台当局所乐见的。“鉴于当前两岸关系”，字很少，意很深。无论未来如何，“我相信，两岸同胞都希望两岸关系早日回到和平发展正确轨道上来，大陆居民赴台旅游能够尽快恢复正常、健康的发展局面。”（中国台湾网首席评论员：赵静）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)