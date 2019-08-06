辛识平：煽动大国之间的仇恨才是真正的罪恶

新华社北京8月5日电 题：煽动大国之间的仇恨才是真正的罪恶

辛识平

日前，白宫贸易顾问纳瓦罗在接受媒体采访时公开宣称：中国必须终结所谓的“七宗罪”，美方才会取消对中国商品加征的关税。

美国一些人从不反思自身存在的问题，惯于扮演审判者的角色，自以为是地给别人“定罪”，其蛮横无理、颠倒是非的霸权逻辑展现得淋漓尽致。试看纳瓦罗攻击中国的所谓七条“罪证”，毫无事实依据，充斥着陈词滥调，条条都站不住脚。

其一所谓“窃取知识产权”，中国近年来在知识产权保护方面的成绩有目共睹，从符合国际通行规则和适应中国国情的知识产权法律体系的建立，到连续8年名列世界第一的发明专利申请数量，无不受到国际社会特别是世界知识产权组织高度评价。其二所谓“强制技术转让”，且不说美方一些人自始至终都拿不出一条“实锤”证据，单从经济行为发生的可能性来讲，美国企业岂不成了专干赔本买卖的傻子？至于其三“入侵美国电脑”，更是贼喊捉贼的惯用伎俩。纳瓦罗大概是忘了，两年前“维基揭秘”网站发布近9000份据称属于美国中央情报局的机密文件，显示中情局拥有强大的黑客攻击能力，秘密侵入了手机、电脑、智能电视等众多智能设备。说起入侵他国电脑，美国才是当之无愧的“黑客帝国”。

剩下的几条所谓“罪证”更是信口开河，不值一驳。“在我们的市场倾销而让我们的企业破产”，美国的制造业空心化等问题，是多年来美国各种经济政策叠加的结果，怎能让中国来“背锅”？“中国对国有企业大量补贴”之说同样荒谬，中国早已不存在对国有企业的系统性补贴，一些人揪住这一过时论调死不撒手，显然是别有用心。至于“芬太尼”问题，今年5月1日起，我国已对芬太尼类物质进行“整类列管”，而美国对芬太尼类物质采取的只是为期两年的临时列管措施。美国多年来滥用阿片类药物、在毒品交易方面监管乏力，自己的烂账无法消除，就朝中国泼脏水，岂能令人信服？所谓“汇率操纵”也是老调重弹，就连美国财政部也多次认定，中国没有操纵汇率以获取不公平贸易优势。谁在信口雌黄？明眼人一看便知。

事实不容歪曲，是非自有公论。事实上，正是美方主动挑起的经贸摩擦给两国人民利益带来伤害，正是美方一些人言而无信、出尔反尔导致中美经贸磋商波折不断，正是美国的贸易霸凌主义政策使世界经济蒙上阴影，真要说起来，美式霸权之“罪”可谓罄竹难书！这一点，历史有本账，世界人民心里有本账。

“强权即真理”的时代早已一去不返，谎言重复千遍，也无法成为真理。美国一些人不断炮制谬论、混淆视听，只会离解决中美经贸问题的正确道路越来越远，注定不得人心，也绝不会得逞。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)