中国使馆提醒在埃及中国公民注意安全

新华社开罗8月5日电（记者李碧念）中国驻埃及大使馆5日发布公告，提醒在埃中国公民注意安全。

公告说，目前正值暑假期间，且中秋、国庆两节将至，驻埃及使馆再次提醒在埃中国公民提高安全风险防范意识，密切关注埃及安全局势变化，避免前往人员密集区域或敏感宗教场所。

使馆提醒说，中国游客应听从带队导游统一指挥和安排，避免在任何情况下擅自行动或单独外出，严禁前往除沙姆沙伊赫外的西奈半岛地区和包括黑白沙漠在内的吉萨省巴哈利亚地区。

据报道，一辆逆行汽车4日深夜在首都开罗市中心撞上3辆正常行驶汽车并发生爆炸，造成20人死亡、47人受伤，部分伤者伤势严重。埃及内政部5日说，调查显示，逆向行驶汽车载有爆炸物，准备进行恐怖袭击，但袭击目标并不是爆炸发生地附近的国家癌症研究所，车祸直接引爆了车上的爆炸物。

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