原标题：悲剧！英6岁男孩被陌生人从10楼扔下，摔成重伤

【环球时报特约记者 刘皓然】不要因为他还是个“孩子”而宽恕他!英国伦敦的泰特美术馆近日上演了一起令人发指的恶行：一位年仅6岁的小游客被一名17岁少年从10层楼直接抛了下去，当场摔成重伤，至今尚未脱离危险。目前，嫌犯已因谋杀未遂被警方逮捕，尽管该嫌犯尚未成年，但网络舆论几乎一边倒地呼吁道：必须严惩!

据英国《伦敦标准晚报》5日报道，4日下午2时30分许，泰特美术馆观景台上聚集着来自各地的游客。正当大家欣赏伦敦风景之时，一位母亲焦急地喊道：“我的儿子，我的儿子啊!”等到人们反应过来，发现一名幼童已被一名男子从观景台上扔了下去。英国《泰晤士报》称，观景台设在美术馆新翼楼10层的位置，而男孩跌落在旧馆建筑的顶部，两者相差5层左右的高度。据现场目击者称，孩子是从母亲手中被生生抢走的，母亲阻拦不及;还有人清晰地听到了“砰”的一声闷响——显然是高空坠物的声音。

这桩突如其来的骇人恶行很快引发了人群的骚动：不少人从观景台向下张望时，发出了惊恐的尖叫。一名愤怒的男子一拳揍到涉案男子的面部，后者随即被安保人员带离现场，关进了卫生间，以等候警察到来——此举是为了保护涉案男子安全，以免他被愤怒的游客“群殴”。英国《卫报》称，美术馆在事发后紧急关闭了各出口，导致数千访客滞留馆内20分钟左右。伦敦当局调遣了救援直升机，将男孩空运至附近医院紧急救治。伦敦警察厅表示，男孩虽然已脱离生命危险，但伤势严重、情况不容乐观。

英国《每日邮报》称，犯罪嫌疑人年仅17岁，其行径疑似是在“报复社会”，且与被抛下楼的男孩素不相识。警方正对涉案男子进行进一步的审讯，暂未透露更多细节。一名游客心有余悸地对媒体说，她早就发现嫌犯行为猥琐、诡异：他始终把手背在身后、盯着人群看;出于保护措施，她让自己的孩子离这个男子远一些。据她描述，这名白人嫌犯身材很高、留有胡须，被捕时出人意料地冷静、无表情，令人不寒而栗。网友痛骂凶徒“人渣”“蠢货”，呼吁英国司法机关不要因为此人未成年就“从轻发落”。

英国广播公司报道称，泰特美术馆是伦敦最受欢迎的旅游景点之一，2018年接待的游客人次高达590万，首次超过大英博物馆。这起事件发生后，不少人对该馆的安全状况表示担忧。

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