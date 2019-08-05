新华社美国代顿8月4日电 特写：“没有哪个国家的枪支暴力像美国这么严重”

新华社记者孙丁 胡友松

十几个小时之内，连续两起大规模枪击，共造成至少29人死亡、数十人受伤——美国枪支暴力严重的“老伤疤”以如此惨痛的方式被再次揭开。

美国东部时间4日凌晨1时许，一名几乎全副武装的枪手持步枪并携带高容量弹夹袭击了俄亥俄州西部代顿市一处人群密集的商业区，在不到一分钟的时间里造成至少9人死亡、27人受伤，附近巡逻警察迅速将其击毙。

不到一天前，得克萨斯州边境城市埃尔帕索遭受了更为严重的枪击事件：一名白人男子在当地一家沃尔玛超市持枪行凶，造成至少20人丧生、20多人受伤，枪手后被逮捕。

“没有哪个国家的枪支暴力像美国这么严重。”谈及接连发生的枪击惨案，代顿市居民阿曼达·卢克声音略带颤抖地对新华社记者说，“我真是受够了！”

4日下午，卢克等近百名民众聚集在代顿市枪击现场附近，有的人手持白花沉默不语，有的表情坚毅手举着写有“代顿挺住”“停止枪支暴力”等字样的标语牌，还有的依偎着低声啜泣或相互安慰。当天傍晚，枪击现场聚集了更多为遇难者致哀的民众。

代顿市枪击现场位于当地历史悠久的俄勒冈商区，酒吧、夜店、餐厅、咖啡馆、艺术画廊等云集，是当地居民和游客休闲娱乐的主要去处，所以到深夜也很热闹，但突如其来的枪击让闹市成为“炼狱”。

据警方向媒体展示的音视频资料，枪手被击毙前“开了几十枪”，人们一时间惊慌失措、四处躲藏。代顿市市长娜恩·惠利在记者会上说，如果不是警察就在附近而且反应及时，可能会有数百人丧生。

警方还通报说，枪手名叫康纳·贝茨，24岁，目前尚不清楚他的行凶动机。遇难者的年龄在22岁至57岁之间，最小遇难者是枪手的妹妹。

在代顿市土生土长的拉马斯特·史密斯告诉记者，枪击发生时他就在不远处，现在回想起来仍心有余悸，一声声枪响在他的脑海中不断回放。他联想起发生在得州的枪击，更为自己以及家人的安全感到担忧。“太可怕了，这些枪击发生前都毫无预兆，许多生命被摧毁，我难过极了。”

与史密斯感同身受的人不在少数，因为枪击事件在美国几乎天天发生。据美国非营利组织美国枪支暴力档案室统计，截至4日，美国在2019年已经发生了超过250起至少造成4人死伤的枪击事件；与此同时，与枪支相关的死亡人数已达8741人。

虽然这些悲剧背后的直接原因不同：种族矛盾、政见极化、社会不公、劳资冲突、家庭纠纷、精神问题等，但美国智库布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特指出，美国枪支暴力严重，枪支泛滥难辞其咎。据瑞士去年一项研究显示，美国民间持有枪支数量远超其他国家，约占全球民间枪支持有量的46％。

连续发生严重枪击事件重燃美国政界控枪争论的热度，支持加强枪支管控的民主党人纷纷发声。美国马萨诸塞州联邦参议员、民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦4日在社交媒体上说，因为枪支暴力，每天都有人丧生，必须采取行动扫除这一“瘟疫”。

然而支持“拥枪权”的保守派却只字不提枪支暴力，很多人发表声明只是向遇难者致哀、为当地祈祷、感谢应急人员以及谴责枪手。

这样的局面在意料之中，毕竟美国在枪支问题上一直很撕裂，无论是支持“控枪”还是“拥枪”，都有相当的民意基础，而且这一问题还长期被政治化，相关利益集团也寸步不让，使之成为一个难解的死结。

卢克坦言，她并不指望华盛顿能够政治解决枪支暴力问题，因为他们的精力都被其他不重要的事情分散了。史密斯则表示，枪击事件后人们只能自我疗伤，以期慢慢从悲痛中走出来。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)