圣马力诺希望与中方加强“一带一路”合作

新华社罗马8月5日电 圣马力诺消息：圣马力诺两名执政官塞尔瓦和穆拉托里日前表示，希望圣中双方早日签署共建“一带一路”谅解备忘录，加强在“一带一路”框架下各领域务实合作。

中国驻圣马力诺大使（中国驻意大利大使兼）李军华日前在圣马力诺向塞尔瓦和穆拉托里递交国书。李军华表示，中圣建交48年来，双方始终相互尊重，平等相待，双边关系持续健康发展，成为大小国家和谐共处的典范。李军华说，中圣两国同为多边主义的倡导者、建设者、维护者，中方愿继续扩大同圣方在国际机构中的相互支持与配合，推动两国关系迈向更高水平。

塞尔瓦和穆拉托里表示，圣中建交以来，双边关系取得长足发展，两国传统友谊不断深化。圣方十分钦佩中国取得的伟大发展成就，高度赞赏并坚定支持“一带一路”倡议。

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