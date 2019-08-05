约翰逊向爱尔兰承诺“脱欧”后不设硬边界 欧盟：不会重新谈判

英国首相鲍里斯·约翰逊30日向爱尔兰总理瓦拉德卡承诺，在英国“脱欧”后，两国之间不会设立“硬边界”。

据法新社30日报道，约翰逊上任以来首次跟瓦拉德卡通话时表示，保持边界开放的“备份计划”是不可接受的，但是唐宁街10号发言人当日表示：“在英国脱欧方面，首相明确表示无论如何英国将于10月31日离开欧盟，但在任何情况下，政府都将坚定不移地履行对《贝尔法斯特协议》的承诺，绝不会在边界上进行实体检查或设置基础设施。”

取消北爱尔兰与爱尔兰边界的检查被认为是缓解紧张局势的关键因素。英国在付出暴力事件频发、3500人死亡的惨痛代价后，《贝尔法斯特协议》给北爱尔兰带来和平，但在英国“脱欧”后，该边界将成为与欧盟接壤的外部边界，因此应予以相应的监管。唐宁街10号发言人补充说，约翰逊“本着友好合作的精神，明确倾向于与欧盟达成协议，但前提条件是必须废除‘备份计划’”。

然而，欧盟领导人表示，他们不会重新谈判，他们与梅政府达成的协议已经是最好，尽管该协议被英国议会3次拒绝。瓦拉德卡重申，为保持英国与爱尔兰边界的开放和自由，英国与欧盟贸易规则保持一致是“必要的”。彭博社29日报道称，约翰逊正四处游说，展开超大规模的“脱欧”宣传战，但却遭到欧盟领导人的拒绝，英镑当天急跌至逾两年新低。

“欧盟一致认为不会重新谈判，”爱尔兰政府的一份声明称，所谓的替代安排，例如电子边界检查，有可能会取代“备份计划”，但迄今为止没有令双方满意的选择。【记者 孙微】

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