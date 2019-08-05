美国与阿富汗塔利班再启谈判 希望达成和平协议

美国与阿富汗塔利班3日在卡塔尔首都多哈启动第八轮谈判，希望达成一份和平协议。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德2日晚抵达多哈。他在社交媒体“推特”发文说，“我们寻求达成和平协议……我们准备达成一份不错的协议”。

两名塔利班发言人说，塔利班方面派出一个19人代表团赴多哈，与美国方面谈判。按照一些知情人士的说法，双方有希望8月13日以前达成协议。

美国与塔利班6月底至7月初在多哈举行第七轮谈判。哈利勒扎德7月6日说，第七轮对话是“迄今为止最有收获的一轮”，就塔利班作出安全承诺、外国军队撤出、阿富汗内部对话和永久停火4项议题取得“实质进展”。

美方在第七轮谈判后表示，希望9月1日以前能与塔利班达成协议。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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