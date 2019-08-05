中国科技实力实现历史性跨越 研发人员总量连续六年稳居世界第一

国家统计局近日发布新中国成立70周年经济社会发展成就报告。报告显示，在中国共产党的正确领导下，科技工作者接续奋斗、不懈努力，中国科技实力实现了从难以望其项背到跟跑、并跑乃至领跑的历史性跨越。中国已成为具有重要国际影响力的科技创新大国，并正向着世界科技强国的宏伟目标阔步前进。

报告显示，我国研发人员总量稳居世界首位。2018年，按折合全时工作量计算的全国研发人员总量为419万人年，已连续6年稳居世界第一位。我国研发经费投入持续快速增长，2018年达19657亿元，是1991年的138倍，1992—2018年年均增长20.0%。

专利发明量大幅提升。2018年，我国专利申请数和授权数分别为432.3万件和244.8万件，分别是1991年的86倍和98倍。政府扶持力度不断加大。2017年国家财政科技拨款为8383.6亿元，是1980年的130倍。 （记者谷业凯）

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