6名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克北部被打死

新华社巴格达8月4日电（记者张淼）伊拉克军方4日说，伊政府军与美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟当天采取联合行动，在伊拉克北部尼尼微省打死6名“伊斯兰国”武装分子。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，根据尼尼微省军方提供的准确情报，伊拉克政府军当天追捕一伙“伊斯兰国”武装分子，将他们围困在尼尼微省首府摩苏尔东南方向约70公里的一个废弃村庄。经过与伊拉克军方协调，国际联盟出动飞机对这一村庄实施空袭，打死6名武装分子。

2014年8月，美国开始对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施空袭，当年9月将空袭范围扩大至叙利亚境内并发起组建打击“伊斯兰国”的国际联盟。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。

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