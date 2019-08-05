孟加拉国登革热今年已造成18人死亡

新华社达卡8月4日电（记者刘春涛）孟加拉国政府4日公布的最新数据显示，该国境内今年报告的登革热病例达2.4万多例，已有18人死于登革热。
据孟加拉国卫生和家庭福利部下属的卫生服务总局公布的数据，8月1日至4日，孟境内新报告登革热病例6967例。其中，在截至4日8时前的24小时内新增登革热病例1870例，创单日新增病例最高纪录。
卫生服务总局公布的数据显示，今年以来孟加拉国登革热报告病例已达24804例，登革热死亡人数为18人。
新华社记者近日在走访当地医院时发现，孟加拉国多家接收登革热患者的医院已人满为患。
登革热是一种经蚊媒传播的急性传染病，症状主要包括发热、头痛、肌肉和关节痛等，严重时可危及生命。
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