美防长：有意在亚洲部署新型陆基常规中程导弹

美国国防部长马克·埃斯珀3日说，有意在亚洲部署新型陆基常规中程导弹。

他前一天说，美方退出《中导条约》后将全面研发新型中程导弹，作为对俄罗斯方面的“回应”。

埃斯珀3日离开美国、前往澳大利亚参加美澳外交和防务“2+2”会谈。当随行记者问他是否考虑在亚洲部署中程导弹时，他回答：“是，我想那么做。”

就部署导弹的时间表，埃斯珀说他希望“数月”内完成，“但（完成）这类事情一般比你想象的时间长”。他没有提及导弹可能的部署地点。

前一天，美国国防部发布埃斯珀的一份声明，说美方退出《中导条约》后将“全面研发”受《中导条约》限制的陆基中程导弹。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，1987年签署，规定双方不再保有、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。美俄近年相互指认对方违反这一条约。

《中导条约》在美方2日正式退出后失效。埃斯珀2日在一份声明中说，美方研发新型中程导弹是对俄方的“谨慎回应”。

另外，他先前告诉媒体记者，美方已经开始研发陆基巡航弹道导弹，携带常规弹头。路透社报道，美军近几周可能测试一种陆基巡航导弹，11月测试一种中程弹道导弹。

《中导条约》失效触发对新一轮军备竞赛的担忧。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯敦促各方尽快探寻控制军备的新途径。“弹道导弹触发的威胁可能增加，不会减少。”

美国前国防部长威廉·佩里在社交媒体“推特”写道：“美国退出《中导条约》是对核军控和全球安全的重大打击，我们正梦游步入一场新的军备竞赛。”

埃斯珀3日辩解称，“我没有看到军备竞赛正在发生”。按照他的说法，在欧洲和其他地区，美方“正在采取积极措施”，发展美方所需要的中程导弹能力。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫2日说，美方一系列举措有违军备控制条约，“试图在军备领域获得领先优势，不仅不利于国际战略安全形势，最终将损害自身利益”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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