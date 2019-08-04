中国驻澳大利亚大使馆发言人驳斥澳美声明

新华社堪培拉8月4日电（记者岳东兴 白旭）中国驻澳大利亚大使馆发言人4日表示，坚决拒绝澳美声明中任何针对中国含沙射影的指责。

澳美部长级磋商会议当天在悉尼举行，美国国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀和澳大利亚外交部长玛丽斯·佩恩、国防部长琳达·雷诺兹出席。

中国驻澳大使馆发言人指出，美国高官访澳出席澳美双部长会期间，对中国的地区作用进行无端攻击和诬蔑，暴露了美国某些势力一贯的霸权心态，他们的图谋是不会得逞的。

发言人说，美国退出《中导条约》遭到国际社会普遍批评。作为拥有世界上最大核武库的国家，美国在核裁军方面负有特殊优先责任，理应进一步大幅削减核武器，为其他国家参加核裁军谈判创造条件，而不是逃脱自己的责任。

发言人指出，当前南海形势总体稳定。美国等域外势力在南海问题上煽风点火，挑拨离间。有关做法只会扰乱南海局势，破坏地区和平稳定。本地区国家和人民不会上他们的当。

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