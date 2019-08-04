美国白宫前抗议人群聚集要求政府严控枪支

新华社华盛顿8月3日电（记者刘阳）在美国得克萨斯州当地时间3日发生严重枪击事件数小时后，数百人聚集在白宫门前，抗议美国政府在枪支管理问题上不作为，要求严格管控枪支，防止类似事件再次发生。
控枪组织“母亲要求行动”的数百名成员当地时间3日晚聚集在白宫门前抗议。抗议者手持标语牌，齐声高喊“背景审查”“不能再死一个”“不再沉默，消除枪支暴力”等口号。
据了解，该组织成员当天在华盛顿举行年会，恰逢发生枪击，便游行到白宫门前进行抗议。
“必须要做出改变，但是政府中有些人在阻碍改变。”来自密歇根州的拉里·利普顿对记者说，“在政府通过枪支安全法案前我们不会罢休。”
利普顿表示，美国需要就对购枪者进行背景审查，提升年龄限制，剥夺危险人物持枪权利等进行立法。
“母亲要求行动”组织在网站上发表声明，称“枪击事件警示我们，无谓的枪支暴力仍然在我们社区中肆虐”。
当天早些时候，得州西部埃尔帕索市一家沃尔玛超市发生枪击事件，导致20人死亡、20多人受伤。
美国允许私人持枪，平均每年有超过3.6万人死于枪击。据统计，自1949年至2000年，美国发生10起死亡人数超过10人的严重枪击案件，而2000年至今已经发生此类枪击事件17起，其中2017年发生在拉斯维加斯一个音乐会上的枪击事件导致58人死亡。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】