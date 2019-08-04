为大西洋沿岸增添耀眼明珠

沃尔维斯湾港新集装箱码头。

本报记者 万 宇摄

8月2日，纳米比亚沃尔维斯湾港新集装箱码头举行竣工交接仪式。碧蓝的天空、深蓝的海水与新码头的蓝色岸桥交相呼应，海鸥、鹈鹕、火烈鸟环绕飞舞，消防船喷出水柱，生出一道亮丽的彩虹。出席仪式的纳米比亚总统根哥布表示，新集装箱码头的竣工具有里程碑意义，“沃尔维斯湾港将从一个渔港转变为国际市场的物流枢纽”。

沃尔维斯湾港是纳米比亚的重要港口，由中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）承建的新集装箱码头建造在填海而成的40公顷土地上。新码头的竣工使港口集装箱处理能力由每年35万个增至75万个。

根据纳米比亚2030年愿景、团结繁荣计划等国家发展计划，该国将打造南部非洲国家物流枢纽，其中一个重要环节就是沃尔维斯湾港的建设，而新集装箱码头项目是该国自1990年独立以来最大的工程项目之一。

2013年11月，中国港湾与纳米比亚港务局签署价值3.35亿美元的建设合同，包括完成新码头及配套建设工程。项目于2014年5月正式开工，2019年8月顺利完工。新集装箱码头还引入了自动化港湾项目，大大提升沃尔维斯湾港的吞吐量和工作效率。4台岸桥由上海振华重工制造，效率是现有门座式起重吊机的3到5倍。

新集装箱码头不仅对纳米比亚意义重大，还将成为周边国家的重要出海通道。不久前访问纳米比亚的津巴布韦总统姆南加古瓦表示，津巴布韦是内陆国家，现在通过沃尔维斯湾港可以与海洋联通。港口建设为促进非洲国家之间的贸易开辟了更广阔的前景。

为项目提供贷款的非洲开发银行高度评价这一工程的意义。非洲开发银行副总干事约瑟芬·恩古雷说：“新集装箱码头是非洲一体化的旗舰项目之一，将使纳米比亚成为国际市场的区域物流中心，并将为津巴布韦、博茨瓦纳和马拉维等内陆国家提供更多的发展机遇。”

这一地标性工程的建设过程并不轻松。中国港湾纳米比亚分公司总经理冯元飞说，中国港湾参与过全球90多个国家的100多个港口建设项目，沃尔维斯湾港集装箱码头项目可谓最具挑战性的项目之一。当地特殊的硅藻土地质，地层孔隙率大、密度低，有较大沉降风险。建设过程中，来自30个国家的100多名专家组成团队集体攻关，解决了这一问题。此外，疏浚过程中还克服了来自海底的硫化氢气体泄漏难题。“尽管遭遇了各种各样的难题，但我们仍完成了500万个安全工时，我们为此感到自豪。”来自英国威尔士的项目安全总监罗伯特·戴维斯说。

沃尔维斯湾是纳米比亚的旅游胜地，生活着鲸鱼、海豚、海狗、鹈鹕、翻车鱼、棱皮龟等野生动物。在游艇上工作的克雷斯塔告诉记者，新集装箱码头项目开工以来，各种野生动物和过去一样来沃尔维斯湾栖息，海洋观光旅游并没有受到影响，现代化的港口如今还成了新的观光景点。

中国驻纳米比亚大使张益明说，新集装箱码头的竣工是中纳两国合作的重要成就，沃尔维斯湾港将成为西南非洲大西洋沿岸的一颗耀眼明珠，也将为促进中国与南部非洲国家在“一带一路”框架下的务实合作发挥重要的作用。

（本报纳米比亚沃尔维斯湾8月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月04日 03 版）

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