德国内政部长说考虑加强边境管制

新华社柏林8月2日电（记者张远 任珂）德国内政部长泽霍费尔2日说，他考虑在德国边境设置检查站，以改善国内安全形势。

泽霍费尔当天在接受《明镜》周刊采访时说，他将在下月提交方案，在德国边境设立“智能化”的检查站，并在车站等地采取更多的安全措施。

泽霍费尔表示，2018年有大约4.3万人非法入境德国，政府应采取应对措施。他特别提到，应在德国瑞士边境设立检查站。这一表态被视作是对上月末法兰克福中央火车站命案的回应。

上月29日，一名40岁的厄立特里亚籍男子在法兰克福中央火车站将一名8岁儿童及其母亲推下站台，导致这名儿童遭进站列车碾压后死亡，其母侥幸生还。作案男子在逃跑中被警方抓获。

德国警方说，经初步调查，作案男子2006年非法进入瑞士，2008年取得合法难民身份并留在瑞士。根据瑞士警方调查，作案男子曾接受精神疾病治疗，没有迹象显示其具有极端主义或意识形态方面的作案动机。

泽霍费尔的主张颇具争议，遭到不少议员反对。左翼党议员乌拉·耶尔普克认为，泽霍费尔的主张将破坏申根区人员自由流动。自由民主党议员本亚明·施特拉塞尔表示，边境检查站不能防范类似法兰克福中央火车站那样的袭击，因为作案者有合法身份。

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