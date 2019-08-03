王毅会见澳大利亚外长佩恩

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日在泰国曼谷应约会见澳大利亚外长佩恩。

王毅表示，去年11月在北京举行外交和战略对话时，我们同意中澳关系要校准航向，重新起航。但令人遗憾的是，中澳关系改善进程并不尽如人意。中澳没有历史恩怨和根本利益冲突，利益高度互补。希望澳方同中方相向而行，秉持相互尊重、平等相待原则，妥善处理好分歧，增进共识和信任，推动中澳关系尽早回到正轨。中方欢迎澳方分享中国改革开放机遇，希望澳方坚持开放包容理念，为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

佩恩表示，澳中是全面战略伙伴，澳中关系是合作共贏的。澳方重视并认同中国的增长和发展潜力，赞赏中国在减贫、发展方面取得的巨大成就。虽然双边关系中存在一些困难，但澳方愿同中方在相互尊重基础上，加强对话沟通，寻求更多共识，拓展贸易投资合作，推进双边关系健康发展。在5G问题上，澳方将独立自主作出决定，不会对任何特定国家或特定企业采取歧视性做法。

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