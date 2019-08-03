崔天凯在美媒发表文章：中国绝不会容忍任何外部势力干预香港事务

图为崔天凯在美国《新闻周刊》发表文章页面的截屏

人民网华盛顿8月2日电（记者胡泽曦）2日，中国驻美国大使崔天凯在美国《新闻周刊》发表题为《坚持“一国两制”，维护香港繁荣稳定》的署名文章。文章指出，香港实行与中国内地不同的制度，是中国于一定历史阶段在国家特定地方实行的制度，也就是说这仍然是中国的一种制度，而不是美国或者欧洲的制度。企图在香港强加别国的制度，既是挑战一国，也是破坏“两制”。

崔天凯在文章中表示，最近一些人关注香港发生的事，有人甚至对“一国两制”提出质疑。这种错误认识，必须加以澄清。首先，“两制”存在于一国之内，是由中国宪法规定和保障的。脱离一国来妄议“两制”是站不住脚的。企图以“两制”质疑一国是对中国主权的挑战。中国的主权和领土完整不容分割。

崔天凯指出，香港和中国内地不可能隔绝，“两制”也不应该对立。从发展优势产业到抵御外部金融风险，从维护社会治安到保障市民日常生活，香港离不开同内地的密切联系。这是香港作为中国一部分与生俱来的，是香港保持长期繁荣稳定所必需的。撕裂这些联系，就是要断香港的生路。

崔天凯强调，“一国两制”当前面临的最大危险，在于国际上和香港的某些不怀好意者企图把香港变成攻击中国内地制度、搞乱整个中国的桥头堡。对他们来说，700万香港居民的福祉只不过是战略博弈棋盘上的棋子，可用也可弃。他们最害怕、最仇恨的，是包括香港同胞在内的中华民族的复兴。

崔天凯指出，近期香港发生的事情充分暴露了部分势力的邪恶程度，也充分暴露了西方某些政客的伪善程度。一些激进分子连日来的行为，已完全超出了和平示威的范畴。他们冲击立法会并大肆破坏，殴打残害警员，非法储存危险物品和大量攻击性武器，甚至冲击中央驻港机构，对国徽进行公然污损。类似行为如果发生在美国，美方毫无疑问会采取维稳措施。

崔天凯在文章中写道：“香港乱下去对谁都没有好处。香港事务纯属中国内政，中国绝不会容忍任何外部势力的干预。不要低估中方维护主权、安全和发展利益的坚定决心，不要低估中方贯彻‘一国两制’、维护香港繁荣稳定的坚定决心。”

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