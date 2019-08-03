莫斯科动物园为大熊猫“庆生”

日前，来自中国的大熊猫“如意”和“丁丁”一同迎来了它们在莫斯科动物园的第一个生日。今年4月29日，两只大熊猫离开家乡四川，来到俄罗斯，开启为期15年的旅居生活。

两只大熊猫拥有不凡人气。7月31日一早，许多孩子就来到动物园给大熊猫过生日。欢快的锣鼓声中，来自中国的演出团体将一条金色的长龙舞动得上下翻飞。孩子们随着舞龙队一路小跑来到了大熊猫馆外，“祝你生日快乐……”主角“如意”“丁丁”还未出现，孩子们就开始唱起生日歌，呼唤大熊猫。

不一会儿，隔着隔音玻璃可以看到，动物饲养员把一个用水果和竹子做成的三层生日蛋糕搬了出来，蛋糕上有一个巨大的数字“3”。“如意”为雄性，2016年7月31日出生于中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地；“丁丁”为雌性，2017年7月30日出生于中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。当天，动物园为两只大熊猫一同庆祝生日。

“大熊猫出来了！”几个孩子喊了一声。果然，“如意”从屋里憨态可掬地爬了出来，并发现了自己的生日蛋糕，它围着蛋糕仔细地观察着，摸一摸、闻一闻，最后开心地大快朵颐起来。

莫斯科动物园园长斯韦特兰娜·阿库洛娃告诉本报记者，两只大熊猫已经适应了这里的环境，“它们活泼好动，就连睡觉都很好玩儿，甚至有游客专门来看它们睡觉的样子”。

7月初，莫斯科动物园为大熊猫开启互联网直播，观众可以更便捷地观察“如意”和“丁丁”的日常生活。仅一个月时间，日均在线观看人数已达7万人。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2019年08月03日 03 版）

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