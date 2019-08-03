如果美方加征关税，中方将不得不采取必要反制措施，一切后果将由美方承担

本报北京8月2日电 （记者吴刚）针对美方称将对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，外交部发言人华春莹2日表示，如果美方加征关税的措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施，坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，由此产生的一切后果将全部由美方承担。

华春莹在当日例行记者会上说，美方称将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，此举严重违背中美元首大阪会晤共识，背离了正确轨道，无益于解决问题。中方对此强烈不满，坚决反对。

华春莹说，美方升级贸易摩擦加征关税，不符合中美两国人民利益，不符合世界利益，将对世界经济产生衰退性影响。中方始终认为贸易战没有赢家。我们不想打，但也不怕打。中方不会接受任何极限施压和恐吓讹诈，在重大原则问题上我们一寸也不会让步。

“我们希望美方认清形势，放弃幻想，纠正错误，回到通过平等和相互尊重基础上的磋商解决问题的正确轨道上来。”她说。

《 人民日报 》（ 2019年08月03日 03 版）

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