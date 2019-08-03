当地时间8月1日，美国方面声称将从9月1日起对价值3000亿美元的中国输美商品加征10%的关税。在第十二轮中美经贸高级别磋商刚刚结束之际，此举引发美国社会强烈反对。

“加征关税就是对美国消费者征税”

新加征关税的消息一出，美国三大股指全线下跌。《今日美国报》称，这表明投资者担心美国经济可能放缓。

美中贸易全国委员会主席艾伦表示：“在刚刚获悉美中经贸谈判具有建设性之后，美国政府又宣布了加征关税的消息。我们担心，这些额外关税将使美国农民、工人和消费者遭受更多损失。”美国商会常务副会长薄迈伦发表声明称，新的关税只会给美国的企业、农民、工人和消费者带来更大的痛苦，而且损害美国经济。

当天，美国四大零售业组织也发表声明批评新一轮征税措施。全美零售联合会负责政府关系的高级副总裁弗伦奇对美国政府向“存在缺陷的关税战略加倍下注”感到失望，称此举将带来不确定性，抑制投资，威胁美国就业，增加美国家庭日常生活成本，必将导致美国经济放缓。美国零售业领导者协会负责国际贸易的副总裁胡恩·郭称，美国消费者将会因为服装、玩具等生活用品和电子产品等价格上涨而遭受损失，美国家庭不应成为贸易战的棋子。美国鞋履分销及零售协会总裁兼首席执行官普里斯特称，来自中国的鞋类已经被征收高达67%的关税，新一轮加征关税措施将显著提高鞋类零售成本，并打击制鞋业的就业。全美服装鞋业协会会长黑尔芬拜因表示，“加征关税就是对美国消费者征税。2018年，美国42%的服装和69%的鞋类从中国进口。”

“不要用美国人的钱包作为谈判筹码”

美国信息技术产业协会会长奥克斯曼指出，现已生效的关税已经让美国消费者、工人和各类企业付出了300亿美元的代价。新加征关税将加剧这种损害，并造成美国和中国进一步远离一项有意义的协议，“我们敦促政府把重点放在达成一项长期协议上，而不要用美国人的钱包作为谈判筹码”。美国消费者技术协会主席夏皮罗表示，对美国民众最喜爱的科技产品加征新的关税，最终这些关税成本是由美国消费者而不是中国政府支付，美国政府“应该停止对美国企业和工人的忽视，取消加征关税，以避免美国民众付出更高的成本”。

根据弗吉尼亚州农业和消费者服务部统计的数据，该州2018年向中国出口的大豆产品价值只有5800多万美元，比2017年下降了83%。来自弗吉尼亚州的参议员马克·沃纳和蒂姆·凯恩发表声明称，多年来，中国一直是弗吉尼亚州最大的农产品出口市场，美国政府在贸易问题上的随意做法对弗吉尼亚州的经济造成了持续伤害。

总部设在华盛顿州西雅图的港口管理局西北海港联盟，管理着西雅图港和塔科马港。数据显示，截至今年5月底，通过西北海港联盟与中国的双边贸易额同比下降11.75%，通过西雅图—塔科马国际机场与中国的双边贸易额同比下降6%。塔科马港委员会主席克莱尔·佩特里奇称，新关税将对华盛顿州的企业、工人、普通民众以及国际伙伴关系都造成严重伤害。西雅图港委员会主席斯蒂芬妮·鲍曼表示，在没有任何明确迹象表明加征关税会带来富有成效的结果的前提下，“扩大征税范畴只会使问题变得更糟”。

（本报华盛顿8月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月03日 03 版）

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