原标题：王毅出席第九届东亚峰会外长会

新华社曼谷8月2日电（记者杨舟 方栋）国务委员兼外交部长王毅2日出席在泰国曼谷举行的第九届东亚峰会外长会。

王毅表示，当前，国际形势正在发生复杂深刻变化。地区各国特别是发展中国家求和平、谋发展的意愿更加强烈。与此同时，各种不确定不稳定因素依然存在，保护主义和单边主义蔓延，各国发展面临不少风险挑战。如何抓住机遇、应对挑战，实现本地区长治久安和可持续发展，是我们面临的共同课题。为此，各方应做到以下几点：

一是坚定维护多边主义。坚定维护以《联合国宪章》等国际法为基础的国际体系，维护以世界贸易组织规则为核心的多边贸易体制。单边制裁和单方面加征关税都违反世贸组织规则，也无助于贸易问题的解决。二是共同应对跨国性挑战。面对恐怖主义等全球性挑战，没有哪个国家可以独善其身。只有秉持命运共同体意识，以负责任的态度携手合作，才能维护各国的共同安全与持久繁荣。三是坚持对话协商解决热点问题。本地区有不少热点问题，根源各不相同。推动解决这些热点问题的过程给我们的启示就是，制裁、威胁、施压只会激化矛盾，使问题更加复杂难解，只有对话协商才是解决矛盾和分歧的唯一正确选择。

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