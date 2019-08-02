新华社悉尼8月2日电 专访：经贸摩擦加剧美国经济下行风险——访澳大利亚AMP资本投资公司首席经济学家沙恩·奥利弗

新华社记者陈宇 郭阳

拥有160年历史的澳大利亚AMP资本投资公司首席经济学家沙恩·奥利弗日前接受新华社记者专访时表示，近期相关调查研究显示，受美方不断升级经贸摩擦影响，从去年中期开始，多个指标都显示美国的商业信心指数开始显著下降，美国企业的商业投资远不如预期，经贸摩擦加剧美国经济下行风险。

奥利弗说，美国政府在2017年末推出减税措施后，市场本来普遍预期将刺激企业投资，但因为美企对经贸摩擦下的供应链体系前景心存疑虑，研究发现他们的实际投资比预想得要慢。

他说，美联储近期推出的较宽松货币政策会刺激经济，但并不能完全抵消经贸摩擦带来的负面影响。研究表明，如果经贸摩擦情况恶化，美国经济增长速度将减慢到1％到1.5%之间，即使考虑到相关货币政策刺激，经济增速也只能上升到2%左右，而非原本预期的2.5%。

奥利弗说，目前影响全球经济前景最重要的单一因素就是经贸摩擦，世界经济在去年年中时还运行平稳，但经贸摩擦加剧后开始变弱。他表示，现在企业供应链已高度全球化，目前世界贸易额的40%来自全球供应链体系，对某个国家的产品增加关税会对企业整体运营造成严重影响。经贸摩擦拖得越久，企业对经济前景的不确定感就越强，经贸摩擦目前对世界经济前景影响很大，超过其他一些不稳定因素。

奥利弗认为，中美经贸摩擦只能通过双方展开有诚意的对话解决，他对中美最终达成协议仍抱有希望。“互相尊重和诚实谈判，可能是当前解决双方经贸摩擦的唯一办法。”

奥利弗进一步指出，中国经济经历过去10年长足发展，已经减少了对投资、出口的依赖，转而更加注重内需市场增长。中国贸易顺差规模较之以前大为缩减，可以印证这一点。“经济模式的转变使中国经济面对经贸摩擦时更具韧性。”他说。

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