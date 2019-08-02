日本将韩国移出贸易“白色清单” 双方贸易摩擦升级

新华社东京8月2日电（记者刘春燕）日本政府在2日上午举行的内阁会议上决定，将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”，这意味着日韩贸易摩擦升级。

所谓“白色清单”，是指日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单。在对这些日本政府认定的友好国家出口高科技商品时，日本出口商可享受相对简化的手续。

目前，一共有27个国家被列入“白色清单”，包括美国、英国、德国等。韩国于2004年被列入“白色清单”，也将成为第一个被移出清单的国家。

被移出“白色清单”后，韩国将不再享受贸易便利优惠措施，除了此前已经宣布的三种半导体材料外，日本政府将对其他所有对韩高科技产品出口实施个案审查。

日本经济产业省此前宣布，从7月4日起对三种出口韩国的半导体材料加强审查与管控。这三种半导体材料是氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢，是智能手机、芯片等产品的重要原材料。

韩国政府此前已多次呼吁日本政府不要将韩国移出“白色清单”。据韩国政府估计，一旦被移出清单，可能有超过1000种商品进口受到影响，涉及汽车、手机、石化等多个关键行业。

分析人士指出，虽然日韩矛盾爆发在贸易领域，但症结还在于历史问题，尤其是日本殖民韩国期间的劳工索赔问题。去年10月至11月，韩国大法院（最高法院）两度判决日本企业赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工，还扣押日本相关企业在韩资产。

但日方认为，根据两国1965年签署的《日韩请求权协定》，韩国劳工的请求权问题已经解决。日方曾先后提出进行双边磋商和成立包含第三国成员的仲裁委员会仲裁此事，但均未得到韩方回应。

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