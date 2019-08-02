新华社北京8月2日电 特稿：惟其勇毅笃行，方显英雄本色——2019年上半年习近平主席引领中国特色大国外交开辟新境界

新华社记者郝薇薇

2019年，对中国和世界而言，都极不平凡。

在中国前行路上，矗立着五四运动100周年、新中国成立70周年两座里程碑。曾几何时，内忧外患激荡起全民族的搏击之力。如今，阔步走进决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，梦想的召唤更加鼓舞人心，奋斗的脚步更加坚实有力。

在世界大变局中，和平的秩序、繁荣的动力遭遇强烈冲击与挑战，强权政治和冷战思维阻滞国际合作进程，单边主义、保护主义扰乱全球产业链条。发展鸿沟和政治极化不断加剧，世界不稳定不确定因素持续增多。

乱云飞渡，风吹浪打。惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。

2019年的日历翻过大半，习近平主席在新年贺词中的誓言犹在耳畔：“放眼全球，我们正面临百年未有之大变局。无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。”

运筹：“我们对时间的理解，是以百年、千年为计”

早春三月，全国两会结束不到一周，习近平主席即踏上出访行程。在“永恒之城”罗马，他向意大利总理孔特谈起看待发展变化的“中国视角”：“我们对时间的理解，是以百年、千年为计。”

一个国家、一个民族的时势观，折射出它的眼光、胸怀和抱负。当党派纷争和选举利益的短视逻辑越来越经常地左右一些西方政治家的政策方向，中国领导人在宏阔的时空维度思考民族复兴和人类进步的深刻命题。

在应对危机中创造机遇，在抢抓机遇中乘势而上。2019年，中国特色大国外交高举构建人类命运共同体旗帜，在变局中运筹，在挑战中担当，以全球的视野、战略的思维、进取的气魄，开辟出一片新天地。

这是一份高效务实的出访行程单。今年上半年，习近平主席5次出访，出席4场重要国际多边会议，足迹遍布亚欧8国。从地中海海岸到西欧平原，从莫斯科河畔到中亚谷地，从大同江江边到大阪湾畔，会老友、见新朋，留下一段段令人难忘的友谊佳话。

在意大利奎里纳莱宫总统书房，同马塔雷拉总统促膝而谈；在摩纳哥王宫家族厅，同阿尔贝二世亲王畅叙家国情怀；在法国尼斯海燕别墅，同马克龙总统共同追忆中法友好交往的历史；在俄罗斯圣彼得堡冬宫，同普京总统一对一交谈至深夜；在吉尔吉斯斯坦总统官邸，同热恩别科夫总统亲切茶叙；在塔吉克斯坦总统府，接受拉赫蒙总统授予塔国家最高勋章“王冠勋章”；在平壤锦绣山迎宾馆，同金正恩委员长在庭院散步交谈……

仲夏六月，异常繁忙。习近平主席4次踏出国门，奔波5国6城，出席近90场双边、“小多边”、多边活动，会见会晤20多位外方领导人，创造了新中国外交史的新纪录。稳定大国，深耕周边，推进同发展中国家团结合作，和世界各国并肩携手捍卫多边主义，中国特色大国外交新乐章一气呵成、振奋人心。

国际与国内联动，客场与主场呼应。在国内，习近平主席接待来自亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲的各方来宾，出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会。和芬兰总统尼尼斯托共同出席“2019中芬冬季运动年”启动仪式，向哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫颁授“友谊勋章”，会见出席海军成立70周年多国海军活动外方代表团团长，和出席北京世园会开幕式外方领导人“共培友谊绿洲”……

“海不辞水，故能成其大。”习近平主席密集的外交日程，宕出中国越来越广阔、越来越坚实的朋友圈。打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系，发展新时代中俄全面战略协作伙伴关系，深化中吉、中塔全面战略伙伴关系，开启中朝传统友谊新篇章，构建契合新时代要求的中日关系……4月底，中国先后同柬埔寨、老挝签署命运共同体行动计划，成为不同文明、国情各异国家间开展紧密合作的生动例证。

外交如弈，棋势无定，既要有洞悉全盘走向的智慧，也要有应对瞬息万变的定力。栉风沐雨40载，中美关系又走到关键路口。美国政府单方面发起中美经贸摩擦，令国际舆论场上关于中美陷入“新冷战”的忧虑再度甚嚣尘上。

二十国集团大阪峰会，因中美元首会晤备受瞩目。“48年前，也就是1971年，就在离这里100多公里的名古屋，参加第三十一届世界乒乓球锦标赛的中美乒乓球运动员进行了友好互动……”习近平主席由中美“乒乓外交”的小故事开场，讲述“中美合则两利、斗则俱伤”的大道理。两国元首会晤达成重要共识：继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。消息一出，原本阴霾笼罩的全球资本市场应声而起。

英国剑桥大学教授马丁·雅克曾经发问：“中国将成为怎样的全球性大国？”最终，他得出这样的答案：在新一代领导人的领导下，中国不再仅仅被动地接受全球化及其规则，而成了国际规则的构筑者与塑造者。“现在西方必须接受事实，世界正在发生巨变，我们无论如何也要理解这种变化。”

笃行：“走出一条互利共赢的康庄大道”

7月10日，“袖珍之国”摩纳哥正式成为全球首个全境覆盖5G网络的国家。在它实现“完全进入数字时代”的梦想中，中国华为公司成为最可靠的合作伙伴之一。

此前，在习近平主席和普京总统共同见证下，华为公司与俄罗斯最大移动运营商之一MTS签署了5G项目合作伙伴协议。“中方愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，共同培育新的核心竞争力”，习近平主席在圣彼得堡国际经济论坛上的表态，被国际媒体频繁引用。

真心交朋友，恒心促合作。当一些人幻想以让中国与全球经济“脱钩”的方式遏制中国的发展进步，中国始终坚持开放合作，始终奉行互利共赢，与世界的合作越来越深入、越来越紧密。

这是一组令人印象深刻的数字：39位外方领导人、150个国家、92个国际组织、6000多位外宾，多达283项的务实成果清单，总额超过640亿美元的项目合作协议……在北京召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，再次见证了东方魅力。德国电视一台感叹：“通常只有联合国才能召集这么多领导人”。

“共建‘一带一路’，顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望。”习近平主席一语道出中国倡议走向世界、深入人心、广受拥护的原因。热恩别科夫总统向习近平主席提出建议，希望成立两国间高级别联合工作组，负责“一带一路”项目对接和落实。印度尼西亚总统佐科向习近平主席表示，印尼方愿同中方共建“一带一路”，希望成立“一带一路”专项基金。

最意味深长的是一些西方国家态度的变化。

中意签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利成为七国集团中第一个签署这一合作文件的国家；中法签署第三方市场合作第三轮示范项目清单，合力打造两国“一带一路”合作支点。几乎同时，默克尔总理宣布，德国将在2020年担任欧盟轮值主席国期间举办一次包括所有欧盟成员国的欧中峰会，希望届时欧盟也能在“一带一路”倡议中开始扮演积极角色。

“自下而上地逐步落实具体的区域和大陆项目，让各种潜在参与者以极其灵活的方式参与进来。”在俄罗斯国际事务委员会主席伊戈尔·伊万诺夫看来，“一带一路”正推动一种国际新秩序。他呼吁那些批评者和质疑者，更积极地投身“一带一路”，和中国一起制定未来的国际合作规则。

亲自阐释、亲自推动，习近平主席在各种双多边场合向世界展示中国开放合作的诚意与努力。他援引中国关税总水平、中国营商环境排名等大幅进步的权威数据，展现中国市场营商环境得到快速改善。他介绍中国颁布《外商投资法》的相关情况，重申用法律手段更好保护知识产权的立场。和马克龙总统共见记者，习近平主席大力“推广”中国国际进口博览会：“我们主动举办国际进口博览会，专门买外国的东西，就是要平衡贸易，解决国际上一些贸易逆差问题。”出席二十国集团大阪峰会，他又成为中国一系列重大开放举措的“宣示者”：即将发布2019年版外资准入负面清单，新设6个自由贸易试验区，明年1月1日实施新的外商投资法律制度……

中国与“一带一路”沿线国家、欧盟、东盟等国家和组织的贸易额继续增长，中国对外投资保持增长势头，在华新设立外商投资企业不断增加……世界始终保持着对中国发展的信心、与中国合作的热望。“中国依然是世界最大的增长机遇所在。”麦肯锡全球管理合伙人凯文·斯奈德如是说。

道义：“应该有以天下为己任的担当精神”

当人类满怀希望踏入新世纪，很多人或未曾料到前途丛生的荆棘。国际秩序和规则遭受冲击，零和思维和霸凌行径大行其道。与此同时，持续的海湾僵局、下行的世界经济增速以及袭击欧洲的一波又一波热浪，提醒着人类和平发展事业面临的新威胁、新挑战。联合国前秘书长潘基文深感忧虑：从20世纪末到21世纪初，国际社会的合作变得愈发紧密，而就在这样一个当口，却出现一系列大的变化。

人类社会又站在新的十字路口，如何抉择，考验胆识与气魄。

中国的判断是——“人类的命运从没有像今天这样紧密相联，各国的利益从没有像今天这样深度融合，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。”

中国的作为是——始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定捍卫多边主义和国际规则，积极推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体。

沧海横流，方显本色。这是中国的担当，更是世界的期待。

中法全球治理论坛，德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克闻讯而来。这场论坛，被马克龙总统寄予“共同定义国际新秩序”的厚望。论坛上，习近平主席鲜明指出国际社会所面临的治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战，并提出破解这“四大赤字”需要秉持的公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢四大理念。

“各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。”

——两份双边声明，彰显大国责任。

中法关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明，重申尊重国际法和国际关系基本准则，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。

中俄关于加强当代全球战略稳定的联合声明，发出两国推动世界多极化和国际关系民主化的一致声音。

——四场多边会议，唱响中国声音。

在圣彼得堡国际经济论坛，习近平主席作出判断：“当前世界上出现的一些逆全球化动向只不过是全球化潮流中激起的几朵浪花。”谈到破解当前全球性问题，他给出可持续发展这把“金钥匙”。

在上合组织比什凯克峰会，习近平主席倡议继续弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，把上合组织打造成地区合作机制典范。

在亚信杜尚别峰会，习近平主席提出建设互敬互信的亚洲、安全稳定的亚洲、发展繁荣的亚洲、开放包容的亚洲、合作创新的亚洲等“五个亚洲”理念，引领区域合作的理念和方向。

在二十国集团大阪峰会，习近平主席洞观天下：“古往今来，人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流。我们要以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展。”峰会期间，中国、法国、联合国举行气候变化问题小范围会议，继续以实际行动支持全球应对气候变化进程。

联通世界，打造开放型世界经济；联动各方，维护世界和平稳定和国际公平正义。法国前总理拉法兰指出，中国已在一流大国行列中找到了自己的位置，它思考着自己的责任，也在勇于担当自己的责任。

始终站在历史和道义的正确一边。对大小不同、地域不同、文化不同国家的尊重，同样体现出中国的谦谦君子之风。

“对于一个国家的评价，不能只看面积……我们两国相似的民族性格和共同的精神追求，使得我们相知相亲。”习近平主席的这番话令阿尔贝二世亲王深受感动。

“人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分。”习近平主席的“文明观”给韩国亚洲研究所所长伊曼纽尔·帕斯特莱克留下深刻印象：“他提出了超越西方后启蒙时代的价值观和方法体系以及具有普遍性的人类经验。”

做国际社会的建设者而不是破坏者，做架桥者而不是挖沟者。今年6月，澳大利亚智库经济与和平研究所发表《2019年全球和平指数》报告：在领导力方面，全世界人民对中国的信心超过对美国的信心。

为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。习近平主席一路掌舵引航，中国特色大国外交不忘初心，与世界携手前行。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)