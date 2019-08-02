韩日外长谈崩，青瓦台做“最坏准备”

韩日外长曼谷会谈刮了55分钟冷风，冷漠的氛围中弥漫着一触即发的紧张感。据韩国《朝鲜日报》8月1日报道，韩国外长康京和与日本外相河野太郎当天在泰国曼谷举行会谈。这是自上月4日日本限制对韩出口后，韩日外长首次会晤。报道称，两人都表情僵硬，在媒体拍照期间也并未看对方。韩国外交部人士透露，康京和与河野太郎的会谈始终在紧张的气氛中进行。会谈结束后韩方的表态表明双方针锋相对，最终未能找到妥协点。

据韩国KBS电视台8月1日报道，韩国外长康京和在曼谷与日本外相河野太郎就日本拟将韩国移出“白色清单”等贸易摩擦进行讨论，但双方只确认立场差异，未能得出任何结论。韩国外交部官员当天在韩日外长会谈结束后表示，日方的态度没有明显变化，双方仍存较大意见分歧。据悉，康京和表示，如果将韩国从“白色清单”中删除，两国关系将陷入更艰难的境地，韩方对此深表忧虑。康京和也于当天向记者表示，已向日方明确说明两国外交部门无疑需要继续对话，呼吁日方勿令局势进一步恶化。

不过，日方在会上未明确表明强行将韩国移出“白色清单”的立场。据韩联社报道，对韩方要求日本不要推进将韩国从“贸易白名单”里移除，河野太郎予以拒绝，称这是以安保为目的的正当措施。

在韩国政府看来，日本很可能在8月2日举行的阁僚会议上处理《出口贸易管理令》修订案。康京和表示，若日本决定将韩国移出“白色清单”，韩方也会采取相应措施。鉴于日方以国家安全为由限制对韩出口，韩方也不得不重新考虑韩日安全合作体系。分析认为，这可被解释为韩方有可能视事态进展考虑作废韩日《军事情报保护协定》。

韩国青瓦台核心人士8月1日表示，在日本政府很可能将韩国移出“白色清单”的情况下，韩方将在日本做出最终决定前继续争取以外交手段解决问题。对于美方在2日举行的韩美日外长会谈上斡旋韩日矛盾的可能性，该人士表示，虽然不宜预判韩日贸易摩擦能否得到解决，但韩方会积极考虑任何形式的对话。韩国将坚持以外交方式解决日本对韩限贸问题的立场。美国国务卿蓬佩奥在曼谷举行记者会，呼吁韩日两国“找到缓和紧张、向前迈进的方式”，但青瓦台方面表示，韩方所说的外交解决是指韩日两国坐到谈判桌前进行磋商。

韩国政府正在为最坏情况做准备。韩国KBS电视台报道称，文在寅总统当天上午10时30分至12时45分在青瓦台同有关部门长官举行会议，重点听取了日本对韩出口限制措施的相关报告，并与有关部门长官讨论应对方案。有消息称，如果日方正式宣布将韩国排除在“白色清单”之外，文在寅或将发表电视讲话。

“希望日本政府不要强行将韩日关系推下悬崖”，韩联社8月1日发表社论称，这是韩日爆发贸易战后外长首次碰面，但日方态度坚决，对韩方数次希望通过外交途径解决问题的努力视而不见，这不能不令人遗憾。值得注意的是，如果日本以安保为借口继续对韩国进行经济报复，那么也很难在安保方面得到韩国的配合，这也是为何韩方一再强调韩日《军事情报保护协定》可能被废除的原因。

正在日本访问的韩国议员代表团原计划7月31日与日本自民党干事长二阶俊博会面，但却吃了闭门羹。自民党此前曾提议将面谈时间推迟至8月1日上午，之后又以内部会议为由突然取消面谈计划。有分析指出，日方以难以让人接受的理由取消会面属于重大外交失礼行为。

另据韩国纽西斯通讯社报道，8月1日上午，在首尔市中心的光化门广场附近，一名72岁的韩国男性为抗议日本经济报复自焚。消防和急救部门的人员立即赶到现场，并将其送往医院急救，目前该男子处于危重状态。他的皮包在附近被找到，内有“要求日本撤回经济报复”的纸条和“慰安妇”相关书籍。

韩联社称，韩国政府已经就殖民时期强制征用劳工赔偿问题提出解决方案，如果日方不满意可以通过外交途径继续磋商解决，应该避免韩日矛盾的战线向安保领域扩散。希望日本政府不要一意孤行地坚持单边主义行动，以免导致最坏局面出现。（记者 王伟 马菲）

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