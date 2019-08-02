伊拉克安全部队打死19名“伊斯兰国”武装分子

新华社巴格达8月1日电（记者张淼）伊拉克安全官员1日说，伊拉克安全部队近日在东部迪亚拉省开展清剿极端组织“伊斯兰国”武装分子的行动，打死19名武装分子，逮捕16人。

迪亚拉省安全委员会负责人萨迪克·侯赛尼对新华社记者表示，伊拉克安全部队、情报部门和民兵武装约3周前开始在该省7个地区展开清剿行动，截至目前共打死包括6名头目在内的19名“伊斯兰国”武装分子，并逮捕16人。

侯赛尼表示，此次清剿行动还摧毁了13处“伊斯兰国”残余武装分子藏匿据点，缴获了武器弹药，并在一定程度上切断了“伊斯兰国”残余武装分子在该省希姆林山区附近的军火及物资供给。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。

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