法英德三国不支持美国制裁伊朗外长

新华社巴黎8月1日电（记者唐霁）法国外交部1日发表新闻公报说，法国、英国和德国严重关切美国政府制裁伊朗外交部长扎里夫一事，三国不支持美国这一决定。

公报说，在当前的紧张局势下，所有外交渠道都必须保持开放。法英德三国的外交部长与伊朗外长扎里夫保持经常性联系，旨在缓解紧张局势并敦促伊朗全面履行伊朗核问题全面协议。

公报敦促美国解除美方对伊朗核协议允许的民用核合作项目实施的制裁。

同一天，伊朗总统鲁哈尼在社交媒体上表示，美国之所以制裁扎里夫，是因为惧怕他的外交才能。“如果他们（美国）对谈判是认真的，除了外长还有谁能当他们的对话者呢？”

今年6月，美国宣布制裁伊朗最高领袖哈梅内伊及其领导下的机构。7月31日，美国宣布对伊朗外长扎里夫实施制裁，理由是扎里夫代表哈梅内伊行事。

美国去年5月宣布单方面退出2015年签署的伊朗核问题全面协议，随后重启对伊朗制裁。法英德三国主张维持伊核协议，反对美国单方面退出协议和对伊制裁的行为。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。（参与记者：马骁）

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