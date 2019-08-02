伊朗向沙特释放对话信号 向阿联酋伸出“橄榄枝”

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫7月31日说，如果邻国沙特阿拉伯准备好与伊朗对话，伊朗愿意与沙特谈。

伊朗伊斯兰共和国广播局报道，海湾局势持续紧张之际，扎里夫向沙特释放对话信号。扎里夫说：“我们从来没有、也不会向邻国关闭对话的大门。”

海湾地区最近两个月发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或被扣事件，涉事船只包括沙特油轮。美国和沙特指认伊朗是黑手，伊朗坚决否认，指认美国做局陷害。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼6月中旬呼吁国际社会“摆明坚定立场”，制裁伊朗。但他同时表示，沙特不希望所处地区爆发战争。

扎里夫7月31日向另一个地区对手阿拉伯联合酋长国伸出橄榄枝。他说：“如果阿联酋改变政策，对话将迎来好机遇。”

前一天，伊朗与阿联酋重新启动中断6年的海上安全对话。半官方的伊朗学生通讯社报道，阿联酋海岸警卫队派出一个7人代表团，赴伊朗首都德黑兰参加会谈。

阿联酋方面没有回应上述报道。

路透社报道，阿联酋作为伊朗在中东地区的主要对手，这次寻求与伊朗合作，主要是希望平息剑拔弩张的海湾局势、维护阿联酋安全的商业中心形象。（王宏彬）【新华社微特稿】

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