英国再拨“无协议脱欧”准备金 成效或似滴水入海

英国财政大臣赛义德·贾维德7月31日宣布就任后首项重大举措，追加拨款21亿英镑（约合175.7亿元人民币），应对英国10月31日在没有协议的情况下退出欧洲联盟的情形。

尽管“无协议脱欧”风险影响英国经济增长前景，但经济师预期，英国中央银行英格兰银行8月1日可能继续维持基准利率不变。

【未雨绸缪】

贾维德7月31日在声明中说，距英国“脱欧”期限还剩92天，加强规划以确保英国做好准备“至关重要”。

英国新首相鲍里斯·约翰逊领导的政府希望取消“脱欧”协议中关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”，但欧盟坚持“脱欧”协议的法律条款部分不容重新谈判。

贾维德说，如果无法得到取消“备份安排”的“好协议”，英国“不得不”“无协议脱欧”。

路透社报道，“无协议脱欧”意味着英国“脱欧”后就关税等各类事务缺乏正式的过渡期安排。

据英国财政部，追加的21亿英镑中，大约11亿英镑（92亿元人民币）将即刻划拨给相关部门和地方政府，剩余资金则视需求下拨。这些资金将用于招募新的边境执法人员等边界和海关新行动、确保关键药品和医疗产品供应、支持企业应对“脱欧”、开展“脱欧”公共信息宣传并为在外国生活的英国人增加领事服务。

【杯水车薪】

新公布的拨款加上前财政大臣菲利普·哈蒙德为本财政年度划拨的42亿英镑（351亿元人民币），英国政府为应对“脱欧”总计筹措63亿英镑（527亿元人民币）。

路透社报道，英国强硬“脱欧”派人士先前指责哈蒙德筹措“无协议脱欧”资金不足，削弱了英国与欧盟谈判立场。

英国政府“无协议脱欧”的筹备工作遭遇英国广播公司经济新闻编辑费萨尔·伊斯兰质疑。

在伊斯兰看来，即便有意缓解“脱欧”后可能出现的运输迟滞，事态发展并非全由英国政府掌控。要看法国政府是否对英方货物恢复全面海关核查和卫生检疫，还要看英国小型贸易商是否做好准备。截至目前，超过半数小型贸易商尚未作海关登记。这在“无协议脱欧”后将成为英欧贸易必要环节。

彭博社报道，最大反对党工党影子内阁财政大臣约翰·麦克唐奈指责政府挥霍无度，“这届政府原本可以排除‘无协议脱欧’，让数以十亿计英镑惠及学校、医院和民众”。

反对党自由民主党则认定新拨款无异于“滴水入海”，因为上届政府财政部预估，“无协议脱欧”将让英国经济损失至少900亿英镑（7528.6亿元人民币）。

【按兵不动】

英国中央银行英格兰银行的货币政策委员会定于8月1日召开例会。路透社采访的经济师普遍预期，这个9人委员会将一致决定维持0.75%的基准利率不变。

美国联邦储备委员会7月31日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点，是2008年12月以来首次降息。路透社推断，欧洲中央银行可能9月宣布类似举措。但英国央行一直拒绝满足投资者预期，即跟随别国脚步宣布在数月内降息。

不少投资者认为，“无协议脱欧”将导致英国经济衰退。利率期货市场因而预期，英国央行行长马克·卡尼有近九成概率在明年1月退休前宣布降息25个基点。

然而，英国央行认定英国情况特殊。首席经济学家安迪·霍尔丹上周强调，英国利率先前没有追随美国利率而上调，而且英国就业市场和通货膨胀率相较于欧元区国家更坚挺。

美银美林集团经济师罗伯特·伍德认为，如果英国有协议“脱欧”，英国央行甚至可能宣布需要加息。但在“无协议脱欧”情形下，英国央行的货币政策不甚清晰，基本持观望态势。（海洋）（新华社专特稿）

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