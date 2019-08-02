克拉夫特出任美常驻联合国代表 被批缺乏外交经验

美国国会参议院7月31日表决批准现任美国驻加拿大大使凯莉·克拉夫特担任美国常驻联合国代表，结束这一职位7个月的空缺。

参议院民主党籍议员指认克拉夫特缺乏外交经验，任职美驻加大使期间大多数时间“不在岗”，而且先前发表质疑气候变化的言论。

【闯关成功】

克拉夫特当天在参议院获得56票赞成和34票反对，得以接任妮基·黑莉。

参议院有100席位，共和党掌控51席。美联社报道，克拉夫特所获赞成票大多数来自共和党籍参议员。

克拉夫特在任命听证会上说，将继承前任黑莉的政治“衣钵”，推动联合国改革，对抗联合国及其附属机构所采取反对以色列的举动。

黑莉在任期间，美国以对以色列持有偏见为由退出联合国人权理事会和联合国教育科学文化组织。

克拉夫特先前获得参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔推荐，总统唐纳德·特朗普今年2月提名她为常驻联合国代表。

克拉夫特现年57岁，来自肯塔基州，共和党籍，2017年8月起担任美驻加大使。她的丈夫乔·克拉夫特是煤业大亨，现任美国煤炭生产商联合资源伙伴公司高级管理人员。

克拉夫特夫妇可谓共和党的“金主”。美国追踪政治捐款的非营利组织“公开的秘密”数据显示，克拉夫特一家2017年捐出100万美元，作为特朗普的总统就职庆典资金。

【三盆“冷水”】

尽管获得参议院表决通过，克拉夫特难逃民主党议员抨击。

参议院外交委员会成员、民主党人鲍勃·梅嫩德斯在任命听证会上指认克拉夫特出任美常驻联合国代表“缺乏经验”。在梅嫩德斯看来，美国从来没有任命这样一个“没有资质”的人出任这一重要职务。

同时，参议院外交委员会民主党籍成员发布的一份报告显示，克拉夫特作为美驻加大使期间大部分时间不在加拿大。克拉夫特发表证词，说所有的出行事先得到美国国务院批准，其中大部分与工作相关；至于个人旅行，她和丈夫自掏腰包埋单。

民主党参议员还质疑克拉夫特对气候变化议题的观点，表达对她担任常驻联合国代表与她和家人投资化石燃料领域可能发生利益冲突的关切。

克拉夫特先前质疑气候变化的成因和严重性，声称气候变化怀疑论者有道理。只是，在听证会上，她一改先前论调，说了解关于气候变化议题的“大量科学信息”，她将成为“解决气候变化（问题）”的拥护者。她还宣布，由于丈夫从事煤炭行业工作，她将不参加联合国讨论煤炭议题的所有会议。

【“老乡”站队】

肯塔基州参议员麦康奈尔认为，克拉夫特担任美驻加大使期间，美国与加拿大的关系经历考验。美国和加拿大就贸易谈判等诸多议题发生龃龉，但从整体看，由于克拉夫特的工作，美加合作变得“更加了不起”。

特朗普2017年初就职以来多次指认北美自由贸易协定造成美国就业岗位流失，威胁终止协定。协定更新谈判2017年8月开始，美墨加次年11月正式签署新版协定文本。

美国《信使日报》报道，克拉夫特任驻加大使期间见证美国与加拿大重新磋商协定，深度介入谈判过程，赢得低调但高效的美誉。

克拉夫特的前任黑莉去年年底离职。特朗普随后提名时任国务院发言人希瑟·诺尔特接替黑莉。诺尔特今年2月出于个人原因决定放弃出任这一职务的机会。（王逸君）（新华社专特稿）

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