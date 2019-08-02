原标题：韩国军方说朝鲜发射“短程不明发射体”

新华社首尔8月2日电（记者陆睿）韩国军方2日说，朝鲜当天凌晨向朝鲜半岛东部海域发射“短程不明发射体”。

韩联社援引韩军联合参谋本部的消息报道说，当地时间2日2时59分和3时23分，朝鲜从咸镜南道永兴一带向朝鲜半岛东部海域两次发射“短程不明发射体”。

韩军联合参谋本部说，韩国军方正在密切监控朝方是否有其他与发射活动相关的动向，同时保持警戒态势。

据朝中社8月1日报道，朝鲜最高领导人金正恩7月31日指导并观看了朝鲜新开发的大口径火箭炮试射。韩国军方7月31日说，朝鲜当天凌晨从元山葛麻一带向东北方向海域发射了两枚短程弹道导弹。

此前，朝中社报道说，金正恩7月25日指导了新型战术制导武器的威力展示射击。韩国军方25日说，朝鲜当天发射两枚“发射体”。

(责编：李枫、袁勃)