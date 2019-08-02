2019年6月29日傍晚，国家主席习近平乘专机回到北京，结束了赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会的行程，也为这个繁忙的“外交月”画上圆满句号。

纵观上半年，既有半个多月里主持或出席3场主场活动，又有一个月内4次出访、出席4场重要国际会议，习近平主席的“忙碌指数”不断刷新。

国际形势风云激荡、变乱交织；元首外交穿云破雾、引领航向。

面对世界百年未有之大变局，习近平主席以政治家和战略家的宏大视野和战略思维，运筹帷幄、布局落子，引领中国特色大国外交不断开拓新局面，让世界看到一个负责任东方大国的格局与担当。

云帆高扬

深耕全球伙伴关系网络

“习近平出访欧洲，首站意大利！”3月下旬，习近平主席开启访欧行程之际，意大利主流媒体第一时间发出报道。

这是2019年习近平主席首次出访。意大利、摩纳哥、法国，6天5夜、3国5城，欧洲之行为中欧全面战略伙伴关系注入新的动力。

从北京燕山脚下、妫水河畔，到吉尔吉斯斯坦楚河谷地、塔吉克斯坦吉萨尔谷地，从俄罗斯莫斯科克里姆林宫，到朝鲜平壤锦绣山迎宾馆……回看习近平主席繁忙的外事日程，人们更能体会一个大国领袖“我将无我，不负人民”的深沉情怀，更能理解一个世界级领导人“走四方固然辛苦，但收获是‘朋友圈’越来越大”的使命担当。

以元首外交为引领，通盘谋划大国、周边、发展中国家、多边外交，不断完善外交总体布局，这短短半年，是中国特色大国外交的生动缩影。

这是引领大国关系健康发展的坚定步伐——

6月5日，克里姆林宫2层乔治大厅灯火通明。习近平主席和俄罗斯总统普京从数十米长的红毯两端相向走来。

再一次紧紧握手，再一次热情问候。这是习近平主席2013年就任国家主席以来第8次访问俄罗斯、第31次同普京总统会晤，如此高频次的元首外交在当代国际关系中实不多见。

见证各自母校向对方颁授名誉博士学位，出席对方国家举办的一系列大事、喜事……6年间，两位领导人不拘一格的丰富互动，成就了中俄友谊的一段段佳话，而他们之间的友谊无疑也成为中俄战略关系的重要保障。

此访期间，两位领导人共同签署中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系和关于加强当代全球战略稳定的联合声明，开启了中俄关系更高水平、更大发展的新时代。

“大国关系事关全球战略稳定，大国肩上都承担着特殊责任。”习近平主席洞观天下，通过此行发出明确信号：中俄深化互信协作的共识牢不可破，中国倡导互利共赢的信念坚不可摧！

这是深化同周边国家友好交往的坚定步伐——

6月20日至21日，习近平主席对朝鲜进行国事访问。在中朝建交70周年重要节点，两党、两国最高领导人就进一步发展中朝关系深入交换意见，共同开启中朝友谊崭新篇章。

周边地区是中国安身立命之所、发展繁荣之基。发展好同周边国家睦邻友好关系，是中国周边外交的一贯方针。

6月中旬中亚之行，习近平主席同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙分别签署中吉、中塔进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明，两位总统还分别向习近平主席授予各自国家最高奖章；

6月下旬大阪之行，会晤日本首相安倍晋三，两国领导人就推动中日关系进一步改善发展达成10点共识；

半年间，习近平主席在国内外不同场合同30多位周边国家领导人会见会谈，亲诚惠容的周边外交理念进一步深入人心……

观察人士指出，习近平主席的周边外交行动节奏明快，双多边并举，打出了一套漂亮的组合拳。

这是推动同发展中国家携手并进的坚定步伐——

“来到中国就是到了第二故乡。”第二届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，埃塞俄比亚总理阿比在同习近平主席会晤时说的一番话，充满深情。

同广大发展中国家站在一起，永远做发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴，中国以行践言。

今年上半年，中国非洲研究院成立，中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议、首届中国－非洲经贸博览会先后举行，习近平主席分别致信祝贺，推动中非合作不断往深里走、往实里走。

二十国集团领导人大阪峰会期间，习近平主席主持中非领导人会晤，中非合作论坛前任非方共同主席国南非、非洲联盟轮值主席国埃及、中非合作论坛现任非方共同主席国塞内加尔领导人和联合国秘书长古特雷斯悉数出席。与会领导人就深化中非合作、支持非洲发展和联合国工作、维护多边主义等重大问题交换意见，达成广泛共识。

勇立潮头

引领世界各国开放合作

“当前世界上出现的一些逆全球化动向只不过是全球化潮流中激起的几朵浪花，阻挡不住全球化大潮。”

6月7日，在圣彼得堡国际经济论坛全会上，习近平主席在互动交流环节就逆全球化等回答主持人提问时指出。

不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。

6月29日，习近平主席同美国总统特朗普在大阪举行会晤，双方同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。这些重要共识向国际社会和全球市场发出积极和正面信号。

倡导开放合作，推动做大联动发展、共同发展的“蛋糕”——

“进一步开放市场”“主动扩大进口”“持续改善营商环境”“全面实施平等待遇”“大力推动经贸谈判”……

二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席宣布中国对外开放5方面重大举措，为世界经济注入强大信心。

“古往今来，人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流。我们要以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展。”习近平主席指出。

从历史大势中把握规律，在风云变幻中引领方向。

面对逆全球化和贸易保护主义抬头，中国在扩大对外开放的同时，旗帜鲜明地推进经济全球化进程，维护多边贸易体制，推动构建开放型世界经济，同各方实现互利共赢。

世贸组织总干事阿泽维多指出，中国正在国际多边贸易体系中发挥更积极的作用，推动全球化向着更包容普惠的方向发展。

秉持共商共建共享，持续为世界经济增长注入强劲动能——

4月25日至27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，更高质量共建“一带一路”迎来历史性时刻。

39位外方领导人、150个国家、92个国际组织、6000多位外宾……一组参会数据，折射出“一带一路”的国际影响力、道义感召力、合作吸引力。

本届高峰论坛形成了包含6大类283项的务实成果清单，成为推动“一带一路”建设从“大写意”迈向“工笔画”的重要里程碑。

其间，习近平主席全程主持三阶段圆桌峰会，为多位外国领导人访华举行国事活动，并举行了数十场密集的双边会晤。

“中国提出共建‘一带一路’倡议，目的就是动员更多资源，拉紧互联互通纽带，释放增长动力，实现市场对接，让更多国家和地区融入经济全球化，共同走出一条互利共赢的康庄大道。”习近平主席道出“一带一路”这一中国方案背后的大逻辑。

意大利、卢森堡、秘鲁……越来越多的国家加入“一带一路”朋友圈，合作共赢的道路越走越宽广。

世界银行6月发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱中度贫困，使全球贸易增加6.2%，沿线经济体贸易增加9.7%，全球收入增加2.9%。

“在一些国家质疑全球化、多边主义，甚至开始采取一些贸易保护主义政策的背景下，共建‘一带一路’恰恰给我们提供了一个促进开放合作、推进自由贸易的好平台。”不远万里来华与会的智利总统皮涅拉作出的中肯评价，道出众多共建“一带一路”国家人民的心声。

胸怀天下

推动“地球号”驶向更美好明天

3月的法国巴黎，春和景明，而此时的国际局势却被阴云所笼罩。

“各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。”26日举行的中法全球治理论坛闭幕式上，习近平主席发出的号召掷地有声。

为全球治理明确方向，为国际合作把脉开方。在元首外交引领下，中国为人类更加美好的未来贡献力量，发挥负责任大国应有的作用担当。

坚持多边主义，做全球治理的积极参与者——

“坚持公正合理，破解治理赤字”“坚持互商互谅，破解信任赤字”“坚持同舟共济，破解和平赤字”“坚持互利共赢，破解发展赤字”；

“坚持改革创新，挖掘增长动力”“坚持与时俱进，完善全球治理”“坚持迎难而上，破解发展瓶颈”“坚持伙伴精神，妥善处理分歧”；

……

从中法全球治理论坛到二十国集团领导人峰会，从上合组织峰会到亚信峰会，从第二届“一带一路”国际合作高峰论坛到亚洲文明对话大会，再到一系列“小多边”、双边活动……国外、国内，客场、主场，习近平主席利用各种国际场合针对全球治理提出中国方案，推动各方凝聚捍卫多边主义的重要共识。

从积极推动政治解决朝鲜半岛问题，到维护伊核全面协议，再到推动阿富汗、叙利亚、巴以等问题政治解决进程……中国始终坚定维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，始终坚定站在国际法和国际道义一边，做维护国际公平正义的“行动派”。

在古特雷斯秘书长看来，中国已成为促进国际合作、维护多边主义的支柱。6月28日，他在同习近平主席会见时表示，联合国愿同中国共同努力，更好发挥全球治理应有的作用，使遵循多边主义成为国际社会主流。

着眼长远未来，做构建人类命运共同体的推动者——

4月至5月，三场主场活动接踵而至，侧重点虽不尽相同，但都聚焦人类共同命运、共同未来：

“帮助发展中国家打破发展瓶颈，更好融入全球价值链、产业链、供应链并从中受益”；

“建设美丽家园是人类的共同梦想。面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体”；

“应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量”；

……

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会，习近平主席着眼全人类前途命运，从不同角度深刻阐释人类命运共同体理念，赢得各方广泛赞同。

4月底，中国同柬埔寨、老挝先后签署命运共同体行动计划，推动构建命运共同体由愿景计划转入落实阶段，成为不同文明、国情各异国家间开展紧密合作的又一生动实践。

为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国特色大国外交正扬帆远航，驶向更加辽阔光明的未来！

（新华社北京8月1日电 记者刘华、郑明达、吴嘉林）

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