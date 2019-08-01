英国出版商如何用短视频平台吸引新受众

原标题：英国出版商如何利用TikTok短视频平台吸引新受众？

备受用户喜爱的全球短视频TikTok增长迅速，引起了英国多家出版商的关注。日前在线杂志DigiDay报道称，对于出版商来说，TikTok是发现新潮流和吸引新受众的理想平台。

最近文化领域出版商Dazed与短视频平台TikTok达成了内容合作。作为此次合作的一部分，Dazed在7月29日开通了认证账号，并发起了一项主题挑战，同时公布了将于8月1日发行的最新一期杂志的封面。

除了Dazed以外，Jungle Creations、LadBible和Global等越来越多的英国出版商，目前都在TikTok上进行各种尝试。对于Dazed而言，此次合作意味着在其纸质版、数字媒体和社交媒体之间实现联动。

Dazed Media的内容负责人艾哈迈德·斯威德表示：“我们发行每一期纸质杂志，不论是什么内容，都希望能在数字媒体中得到延伸。社交媒体上的受众并不是观察者，而是参与者，我们正在思考如何吸引他们参与进来。”

TikTok以创作者社区和热门主题挑战而著称，始终将用户参与作为核心。Dazed最新一期纸质杂志的封面人物是凭借乡村说唱单曲《老城之路》在TikTok上走红的美国说唱歌手Lil Nas X。本期《Dazed》杂志的主题是“西部是如何崛起的”，讨论了西部牛仔文化的兴起。Dazed还顺势发起了为期一周的套马索挑战#LassoChallenge。在挑战里，伴着Lil Nas X的新歌《Panini》，用户们脑洞大开，用套马索轻易套住一切想要的东西。Dazed表示将密切关注会有多少人参与此次挑战，以衡量这些活动的影响力。

斯威德说：“这是一个绝佳的机会。我们不仅要在TikTok上传播内容，还要让人们参与到我们正在做的事情当中。”

广播行业巨头Global发现，TikTok平台还适合现场活动和音乐节目。今年6月，Global在TikTok上播出了Capital电台的音乐直播活动“Summertime Ball”夏日演唱会，用时八个小时。据该公司统计，此次在线播放获得了共1900万条评论、点赞和分享，平均观看时长为48分钟。

但Global增长最快的社交媒体频道是PopBuzzd的TikTok账号，6月份新增10万粉丝，目前粉丝数量为17.5万。该账号会在TikTok上独家发布一些较长节目的幕后花絮，以及一些名人采访片段。

Dazed同样热衷于发布原创TikTok内容，而不是转发其他来源的视频。对于Dazed来说，TikTok是一个挖掘新秀的绝佳渠道。此前，Dazed就曾在Instagram上为其Dazed Beauty部门招兵买马。

斯威德认为，从长远看，TikTok的定位与Dazed是一致的。“因此，我们应该利用它，而不是对一个前途光明的热门新事物横加指责。”

上个月，Jungle Creation为旗下品牌VT开通了一个认证账号。该账号的粉丝数量现已达到15万，一位女士推着博美犬荡秋千的视频观看次数高达250万次。到目前为止，该账号的策略是密切关注TikTok平台的热门话题，然后从其档案中搜寻相关的视频。一名工作人员已经把TikTok纳入了日常工作范围。

Jungle Creations首席内容官梅丽莎·查普曼表示，希望在今年年底之前，VT账户的粉丝数量能够达到百万。对于希望打动年轻受众的品牌和广告公司而言，百万粉丝这个数字代表了商业上的可行性。

(责编：冯粒、袁勃)