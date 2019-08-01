拉加经委会预计今年拉美和加勒比地区经济增长0.5%

新华社圣地亚哥7月31日电（记者张笑然）联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)7月31日在圣地亚哥发布报告称，由于外部环境存在诸多不确定性等因素，预计今年拉美和加勒比地区经济增长0.5%。

拉加经委会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳31日发布的拉丁美洲和加勒比地区2019年经济研究报告指出，该地区今年经济增长将低于2018年0.9%的水平。从外部环境看，全球经济增长放缓；从内部环境看，该地区投资、出口缺乏活力，公用支出和个人消费下滑，基于这些因素拉加经委会预计今年该地区经济增长0.5%。

巴尔塞纳说：“拉美和加勒比地区面临的外部环境中，不确定性和复杂状况不断增加，世界经济和贸易活动缺乏活力，金融更多地呈现出波动性和脆弱性，多边贸易体制受到挑战，地缘政治紧张程度有所增加。”

拉加经委会在报告中建议，在财政和货币政策领域扩大调整空间以应对经济增长放缓、促进经济增长。

报告预计，2019年南美洲经济增长率为0.2%，中美洲为2.9%，加勒比地区为2.1%。

联合国拉加经委会是联合国五个地区性委员会之一，总部设在智利首都圣地亚哥，其主要职能是促进拉美和加勒比地区经济和社会发展，加强该地区各国之间以及与世界其他国家之间的经济交往。

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