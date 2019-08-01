孟加拉国登革热已造成至少14人死亡

新华社达卡8月1日电（记者刘春涛 栾慎艳）孟加拉国政府部门最新数据显示，孟境内今年已报告的登革热病例达1.5万余例，至少14人死于登革热。

孟加拉国流行病学、疾病控制和研究所所长米尔贾迪·迈赫贾宾7月31日对媒体说，孟加拉国64个县中已有63个县报告登革热病例。官方数据则显示，7月29日15时至7月30日15时的24小时里，孟全境新增1335名登革热住院患者。而2018年7月全月仅有946名登革热患者。

当地多家主流媒体报道，孟加拉国今年的登革热疫情已造成超过40人死亡。不过，孟卫生服务总局助理局长艾莎·阿克特尔7月31日告诉新华社记者，今年1月以来的登革热死亡数字应为14人。而孟加拉国2018年全年的登革热病例为1万余例，死亡人数为26人。

新华社记者近日走访当地医院时发现，孟加拉国多家接收登革热患者的医院已人满为患。帐篷、杀蚊剂等防护用品出现短缺。

中国交通建设股份有限公司驻孟加拉国办事处近日向当地医院捐赠了血液分离采集设备，帮助孟加拉国提高登革热病诊治水平。

登革热是一种由蚊子传播的急性病毒传染病，其典型症状是发烧、头痛和关节痛等。登革热分为普通登革热和出血登革热，后者死亡率较高。

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